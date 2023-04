Jaguar ovládl Berlín! Chaotickou EPrix vyhrál Evans před Birdem

Celkem osm různých lídrů závodu, což je nový rekord formule E. Dva výjezdy safety caru. Hromadné kolize. To vše přinesla první ze dvou berlínských EPrix elektrické formule E, která na ploše bývalého letiště Tempelhof skončila velký úspěchem Jaguaru.

Lepší pozici na roštu pro Jaguar vybojoval Sam Bird, který se postavil do první řady na druhé místo vedle vítěze kvalifikace Sébastiena Buemiho, jehož zelený monopost Envision rovněž pohání elektromotor od britské značky.

Mitch Evans odstartoval do závodu s druhým Jaguarem až z devátého místa, přesto to byl on, kdo se už kolem poloviny závodu dostal do čela. Novozélanďan využil průjezdů ostatních pilotů skrz aktivační zónu útočného módu a svoji vlastní aktivaci s týmem precizně načasoval. Díky tomu získal několik pozic a naplno se zapojil do boje o vítězství.

K rozhodujícímu okamžiku došlo čtyři kola před cílem EPrix, která byla po dvou výjezdech safety caru o tři okruhy prodloužena. Evans se odhodlal k útoku vnitřkem na Buemiho v čele a jeho manévr mu v první zatáčce vyšel skvěle.

Po předjetí švýcarského bývalého pilota stáje Toro Rosso ve formuli 1 si Evans začal budovat náskok, Buemi se naopak musel začít věnovat situaci ve zpětných zrcátkách. V nich se mu totiž ke konci závodu stále zřetelněji rýsoval druhý Jaguar Sama Birda.

Brit svůj útok odkládal až do posledního kola, a nakonec byl i on po Evansově vzoru úspěšný. Mitch Evans tak v sobotu v Berlíně zvítězil před stájovým kolegou Samem Birdem a Jaguar se proto raduje z historicky prvního vítězného doublu ve formuli E.

„Byl to obrovský chaos, musel jsem si několikrát hledat cestu skrz velké chumly ostatních pilotů, snažil jsem se do nikoho nenabourat a zároveň jsem doufal, že nikdo předčasně neukončí můj závod. Každopádně tohle je úžasný den, protože jsme získali double,“ řekl šťastný Evans novinářům na tiskové konferenci

„Okolo šesti pilotů bojovalo o čelo a v závodě to bylo i o tom, abychom v něm dobře orientovali a drželi si ta správné pozice,“ dodal k průběhu závodu Bird.

Sébastien Buemi nakonec stupně vítězů v posledním kole neuhájil, před Švýcara se stihl dostat ještě Maximilian Günther. Německý závodník tak vybojoval první stupně vítězů pro značku Maserati ve formuli E a rovněž potěšil tisíce domácích fanoušků, kteří mu vytvořili skvělou atmosféru pod pódiem.

„Je to velká úleva. Už v posledních závodech jsme viděli náš velký progres, jen jsme nemohli dosáhnout na body. Teď se to konečně povedlo, navíc jsme získali první pódium pro Maserati, takže to byl fantastický den. Po kvalifikaci jsem o stupních vítězů ani nepřemýšlel, jen jsem chtěl získat co nejvíce bodů,“ řekl novinářům Günther.

V kontrastu se šťastlivci na pódiu má sobotní berlínský závod i své smutné hrdiny, na prvním místě Dana Ticktuma. Britský pilot stáje NIO předvedl skvělou kvalifikaci a po startu ze čtvrté pozice se dokonce brzy dostal do čela. Jeho závod ale nakonec skončil po kolizi se Stoffelem Vandoornem na výjezdu ze třetí zatáčky. Stojící vozy a množství karbonových úlomků si vyžádalo jedno ze dvou sobotních vyjetí safety caru. Mezi nešťastníky se v sobotu zařadil i Antonio Felix da Costa, jehož Porsche sestřelil Andrettiho pilot Jake Dennis. Oba museli odstoupit.

Po sobotním šestém místě zůstává lídrem šampionátu da Costův kolega z Porsche Pascal Wehrlein, který má nyní 94 bodů. Druhý Nick Cassidy z Envisionu má bodů 71, následuje Jean-Éric Vergne (66 b.) a vítěz dvou posledních EPrix Mitch Evans (64 b.).

Nedělní závod startuje opět těsně po třetí hodině odpoledne a je pro něj hlášeno vysoké riziko deště. V sobotu se v Berlíně závodilo za slunných podmínek.

Výsledky