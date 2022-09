Jacques Villeneuve bude v Monze testovat loňský vůz Alpine

Jacques Villeneuve absolvoval v královně motorsportu 163 závodů, ve kterých získal 11 vítězství a v roce 1997 se stal mistrem světa. Poslední závod ve F1 odjel v roce 2006 na Hockenheimu ve voze týmu BWM Sauber. Od té doby odjel nějaká kola s historickými vozy, ale v aktuálním či téměř aktuálním voze neseděl.

Od zisku titulu uplyne letos 25 let, což je potřeba náležitě oslavit. Villeneuve dostane speciální dárek. Díky spolupráci s francouzskou televizí Canal+ se jednapadesátiletý pilot posadí do loňského vozu A521, se kterým závodili Fernando Alonso a Esteban Ocon.

Villeneuve získal titul s motorem Renault a zná se s některými lidmi z Renaultu. Kromě něj usedne do vozu také další komentátor Canal+ Julien Febreau, který je sám zkušeným závodníkem.

„Stalo se to díky spojení s Canal+. Spojil se francouzský tým a francouzská televize. A před 25 lety jsem vyhrál s Renaultem,“ řekl Villeneuve pro Motorsport.com.

Existuje ještě jedna souvislost. V roce 2004 odjel Kanaďan poslední tři závody ve voze Renault vedle Fernanda Alonsa. Získal dvě desátá a jedno jedenácté místo.

„S Fernandem jsem jel tři závody, takže mám s tímto týmem minulost a (současný sportovní ředitel) Alan Permane byl mým inženýrem.“

„Je to super, super vzrušující. Je to šílené. Bude dobré pochopit, co jsou ta auta zač. Vyzkoušel jsem si simulátor. Moderní auta nejsou působivá v pomalé rychlosti, ale ve vysoké rychlosti jsou neuvěřitelná.“

„Musím se jen ujistit, že mám dobrou sedačku. Bude to peklo, protože přetížení bude neuvěřitelné. Dobrá věc je, že na vás čekají dlouhé rovinky, takže fyzicky si můžete odpočinout!“

Kanaďan si bude muset také zvyknout na nový volant, který od jeho dob přece jen prošel velkým vývojem. Podle něj to je jen o zvyku.

Villeneuve sice ve voze F1 už nějaký ten pátek neseděl, ale závodní overal na hřebík nepověsil.

„Nikdy jsem nepřestal chtít dělat tohle. Mým cílem v poslední době bylo dostat se do NASCAR. Poté, co jsem letos absolvoval Daytonu, mě to tak trochu naladilo na to, abych se pokusil rozjet sezónu. Ale jsem teď zaneprázdněný televizí, takže to tak trochu blokuje cokoli jiného.“

Villeneuve se před testem „rozehřeje“ na okruhu Paula Ricarda v „zážitkovém voze“ Lotus E20 z roku 2012.