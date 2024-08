Jack Doohan je velký profesionál. V F1 si zaslouží šanci, říká Damon Hill

Uvidíme v příštím roce čtyři „nováčky“?

V letošní sezoně jsme neviděli ani jednoho nováčka, pokud nebudeme počítat jednorázový záskok za indisponovaného Carlose Sainze v podání Olivera Bearmana.

V příštím roce by to však mohlo být o poznání jiné. První kompletní sezona čeká již zmíněného Bearmana, kterého potvrdil Haas. Dále na šanci čeká výše zmíněný Jack Doohan, u RB by mohl dostat příležitost Liam Lawson, jenž má za sebou již 5 závodů ze sezony 2023, a na startu by se mohl objevit v barvách Mercedesu i brzy 18letý Andrea Kimi Antonelli.