Jachty, příprava, ale i agresivní pilot golfového vozíku Verstappen aneb Jak piloti F1 strávili letošní letní pauzu

Po letní pauze je tu opět závodní týden, který v neděli vyvrcholí GP Nizozemska. Ještě předtím se však pojďme podívat na to, jak piloti F1 trávili letošní prázdniny.
Po několikatýdenní pauze se formule 1 vrací do akce – už o víkendu ji čeká Velká cena Nizozemska. Mezitím si jezdci užívali zasloužené volno.
George Russell, Charles Leclerc nebo Alex Albon vyrazili na moře se svými partnerkami, Esteban Ocon trávil čas na jachtě s rodinou a Kimi Antonelli zamířil do Řecka.
Oscar Piastri absolvoval grilování s týmem McLaren a oznámil, že v Melbourne bude mít od roku 2026 vlastní tribunu.
Nelenil ani Lewis Hamilton a jeho pes Roscoe, který se objevil ve speciálním „Dogue“ vydání časopisu Vogue.
Nechyběl ani adrenalin. Max Verstappen vyrazil na vodu s eFoil a na golfu pobavil přítomné, když s golfovým vozíkem předvedl agresivní předjížděcí manévr, přičemž měl na palubě svou přítelkyni Kelly Piquet a její dceru.
Lando Norris navštívil esportový světový šampionát, Carlos Sainz se potápěl, Leclerc hrál padel a další piloti, včetně George Russella, pokračovali v kondiční přípravě.