O Haasu se občas říká, že je to kopie Ferrari. Jestli má stáj z Maranella problémy s pneumatikami, tak v případě Haasu je to ještě umocněné na druhou. Podle Steinera je tým v pr****. V posledních třech závodech získal jeden bod. Je to stejný tým, který byl během předsezónních testů považován za černého koně sezóny.

Magnussen dokončil závod 17., Grosjean odstoupil, aby mohl nasadit v Rakousku novou převodovku.

„Myslím, že tohle byl náš nejhorší závod ve čtyřleté historii týmu,“ řekl Steiner pro Autosport.

„Nevím. Je to pro mě bizarní. S autem, které bylo dost dobré na to, aby se v prvním závodě kvalifikovalo na sedmém a osmém místě a bylo šesté v Monaku, jsme najednou druzí od konce.“

„Neptejte se mě, já nevím. Takže se mě na to ani neptejte, protože nemohu odpovědět.“

V Kanadě si Magnussen stěžoval na nejhorší zkušenost, kterou kdy v závodním autě měl. Tým mu chtěl pomoci změnou nastavení po startu z boxů, ale nepovedlo se to.

„V Montrealu byla alespoň kvalifikace v pořádku,“ pokračuje Steiner. „Dostali jsme se s jedním autem do třetí části. Tady jsme byli rádi, že jsme dostali alespoň jedno z té první.“

„Romain poznamenal, že auto se pěkně řídí, ale je pomalé. Je přetáčivé, nedotáčivé? Ne. Je to v pořádku. Je jen pomalé. Nemá grip.“

Podle Steinera není čas na hněv, ale je potřeba pracovat. „Řekl jsem to chlapům: ‚musíte pracovat mnohem více, než předtím, protože nyní jsme úplně v háji.‛ Nemá smysl čekat, že se něco změní. Musíme se vrátit a pochopit, proč jsme tam, kde jsme.“

„To je jediná věc, kterou můžete udělat. A pak, když víte, proč jste tam, kde jste, tak můžete najít řešení.“

Foto: Getty Images / Charles Coates