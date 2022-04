Já jsem nováček, Lewis je kapitán, říká Russell

George Russell jde do víkendu v Imole jako druhý jezdec šampionátu. Solidní pozice ale také pozice před týmovým kolegou. Na Hamiltona má aktuálně náskok 9 bodů.

Russell už dříve uvedl, že ho to příliš nezajímá. Soustředí se především na to, aby byl Mercedes co nejdříve zpět na špici.

„V Mercedesu není jednička a dvojka, ale v hloubi duše všichni jezdci bojují o to místo na čele – ‚Chci být jednička‘,“ řekl Russell pro Sky Sports F1

„Pro nás oba to neexistuje, protože Lewis je tu už hodně dlouho, já jsem v týmu nováček a nebudu se snažit být lídrem týmu, když stojím proti nejlepšímu všech dob, který je tu už deset let. On je něco jako kapitán týmu a tak by to mělo být.“

Kromě toho, že si Russell nechává od „kapitána“ týmu poradit na trati, zajímá ho také, jak Hamilton zvládá svůj život mimo závodní okruhy, jak se od závodění odpoutává a věnuje se různým zájmům, což je způsob života, který mu zřejmě pomáhá udržet si motivaci.

„Je to něco, co u Lewise opravdu obdivuji... věnuje hodně úsilí tomu, aby se věnoval jiným sportům nebo hudbě. Je to způsob, jak odvést svou mysl jinam. A já jsem tak soustředěný na své závodění – věnoval jsem celý svůj život tomu, abych byl v kokpitu úspěšný. Někdy to můžete přehnat, a pokud si nedáte chvilku na oddech, prostě se v tom udusíte a nedostanete ze svého výkonu maximum.“