Já jsem nic nezměnil, ale Aston Martin změnil všechno ve mně, říká Alonso po kvalifikaci

Fernando Alonso získal v kvalifikaci na Velkou cenu Miami druhé místo. V závodě tak bude opět bojovat o stupně vítězů.

Jakmile Alonso vystoupil ze svého vozu AMR23, promluvil o „druhém mládí“, které zažívá na začátku sezony 2023, a vysvětlil, že oproti předešlým letům s Alpine, nic nezměnil.

„Myslím, že motivaci jsem měl vždy,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com. „Vždy jsem tvrdě pracoval, ale asi jsem neměl tým, který by věřil v můj výkon a v mé schopnosti nastavit auto, a také jsem neměl tak rychlé auto jako teď, takže víte... myslím, že to je ten důvod. Já jsem nic nezměnil, ale Aston Martin změnil všechno ve mně.“

„Byla to dobrá kvalifikace. Myslím, že třetí trénink pro nás byl trochu zvláštní. Zkoušeli jsme různá nastavení, která nefungovala, ale tým nasadil nejlepší nastavení, jaké jsme měli ve čtyřech dosavadních závodech, a auto v kvalifikaci opět ožilo. Takže ano, s druhým místem jsem spokojený. Uvidíme, co dokážeme zítra. Musíme také sledovat počasí. Podle některých předpovědí by zítra mohlo pršet. Pokud se tak stane, bude to samozřejmě pro všechny něco nového.“

„Užíval jsem si každé kolo. Bylo to velmi příjemné. Zejména pomalé zatáčky jsou tady docela záludné, dostanete se docela blízko ke stěnám mezi zatáčkami 11 a 16, takže potřebujete mít důvěru auto, abyste mohli zaútočit, a tu jsem dnes měl, takže jsem byl velmi spokojený.“