Já byl pod tlakem pomalejší, Verstappen ještě zrychlí. Nevím, jak to dělá, říká Rosberg

Nico Rosberg si myslí, že nejlepším jezdcem sezóny byl Max Verstappen. „Protože byl prostě fenomenální!“ řekl Rosberg na jednom ze svých videí na Youtube.

„Kvalifikační úroveň po většinu času, konzistence během celého roku, úroveň, které dosáhl proti Lewisovi...“

„Také úroveň v závodech kolo na kolo – Lewis je nejlepší v závodech kolo na kolo, ale je potřeba říct, že Verstappen byl ještě lepší – prostě šílené.“

„A úroveň během nejvytíženějších momentů. Verstappen se ještě zlepší, když je pod velkým tlakem. Já jsem byl pod velkým tlakem o tři desetiny pomalejší, on zrychlil o dvě desetiny! To je šílené! Nevím jak to dělá.“

„Verstappen je pravděpodobně číslo jedna, když se podíváte na celou sezónu. Když vezmete v úvahu smůlu, tak měl pravděpodobně také trochu více smůly. Verstappen první, Lewis druhý.“

„Lewis měl epickou sezónu. Trochu víc nahoru a dolů, také proto, že auto bylo trochu více nahoru a dolů, ale přesto tam byly výkyvy. Valtteri Bottas ho také několikrát porazil kvalifikaci, takže proto bych ho dal na druhé místo a Verstappena na první.“

Zbytek pole

Nico Rosberg pak jako další nejlepší jezdce roku vybral Landa Norrise z McLarenu a Carlose Sainze z Ferrari.

„Určitě tam mám Landa, protože Lando měl tyhle... měl těžkou druhou polovinu sezóny, ale celkově měl v průběhu sezóny tolik úžasných vrcholů,“ řekl Rosberg.

„Málem vyhrál svůj první závod, získal pole position, v Monze byl druhý. Měl velké vrcholy, vrcholy na úrovni mistrovství světa, výjimečné řízení, a proto bych ho dal na třetí místo.“

„Pak tu byl ‚smooth operator‘, kterým je Carlos, čtvrtý, ale není to opravdu fér. Musíte se podívat na celou sezónu a Carlos za celou sezónu odvedl opravdu skvělou práci. Porazil Leclerca ve svém prvním roce u Ferrari. Vettel neměl proti Leclercovi šanci a tady přišel Carlos a porazil ho. Dejme ho s Landem na třetí místo a Leclerca na páté místo, protože víme, jak je dobrý, a letos opět zažil výjimečné chvíle.“