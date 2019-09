Já a Leclerc v jednom týmu? Nejsme jako Hamilton a Rosberg, říká Verstappen

Jezdecké sestavy špičkových týmů se příští rok nezmění, pokud tedy odmyslíme Albonovo místo u Red Bullu, kde ke změně dojít může. Na konci roku 2020 však končí mnoho smluv. Mohlo by dojít k nějakému velkému přestupu? Uvidíme.

Max Verstappen řekl, že by neměl problém jezdit v jednom týmu s Charlesem Leclercem a nemyslí si, že by to dopadlo stejně, jako u Mercedesu za dob Hamiltona a Rosberga.

„Charles a já bychom mohli být ve stejném týmu,“ řekl Verstappen pro nizozemskou televizi Ziggo Sport. „Oba chceme vyhrát, ale navzájem se respektujeme. Neříkám, že by nemohly existovat konflikty, ale nebylo by to jako u Hamiltona a Rosberga v Mercedesu.“

U Red Bullu má ale Verstappen zatím dobré zázemí a věří, že forma týmu poroste. „Nejdůležitější je mít auto, se kterým mohu být mistrem světa. V tuto chvíli to není možné. Zaměříme se na rok 2020 a poté to uvidíme.“

O Leclercovi řekl pár slov také Verstappenův otec Jos. „Známe Leclerca už dlouhou dobu. Max proti němu závodí dlouhodobě. Je to rychlý jezdec a myslím si, že je skvělé, že v následujících letech uvidíme boj mezi Hamiltonem, Verstappenem a Leclercem. Je to dobré pro sport.“

Foto: Getty Images / Michael Regan