It's Hammer Time! Hamilton prozradil, jak vznikla slavná hláška

Lewis Hamilton si pochvaluje spolupráci se svým závodním inženýrem Peterem Bonningtonem.

Lewis Hamilton je u Mercedesu od roku 2013. Tehdy si někteří po jeho přestupu z McLarenu klepali na čelo, ale už o rok později Hamilton ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. S Mercedesem pak získal šest titulů mistra světa a 82 vítězství.

Závodním inženýrem Hamiltona je Peter Bonnington alias Bono, který se stal snad nejslavnějším závodním inženýrem v paddocku. Pomohla tomu i slavná hláška „hammer time“. Pro Hamiltona to znamená, že na to má pořádně tlačit – většinou před zajetím do boxů.

Hamilton potvrdil, že hláška pochází z písně U Can't Touch This od MC Hammera z roku 1990.

„Byl tam okamžik, kdy říkal ‚teď je čas tlačit‘. Byl jsem z něj frustrovaný, protože jsem si říkal ‚kámo, já už tlačím‘. Ale říkal jsem: ‚jestli se snažíš naznačit, že teď je čas jít do toho naplno, použít všechno, co máš, tak mi prostě řekni, že je hammer time‘,“ uvedl Hamilton, kterého cituje RaceFans.

„Jsem za Bona neuvěřitelně vděčný,“ řekl Hamilton. „Prožil jsem s ním úžasnou cestu. Myslím, že máme jedno z nejdelších, ne-li nejdelší partnerství mezi jezdcem a inženýrem, jaké kdy existovalo, a on se nesmírně zasloužil o můj úspěch. Prožili jsme spolu úžasnou cestu, vzájemně jsme se podporovali na trati i mimo ni v dobrých i zlých časech.“

Hamilton popisuje Bonningtona jako jednoho z mála lidí, kteří s ním dokáží vydržet –spolu s jeho domácím mazlíčkem psem Roscoem.

„S Bonem pracuji rád, je pro mě jako bratr – jako nevlastní bratr. Myslím, že je to asi jeden z mála lidí, kteří se mnou opravdu vydrží v dobrých i špatných dnech, kromě Roscoa. To, co on dokáže, jak klidný dokáže být po celou dobu závodu a jak mi dokáže pomáhat s vedením a navigací v závodě, to asi moc lidí nedokáže.“