Italský tisk píše o válce ve Ferrari

30. září | Max Verstappen dnes slaví 22. narozeniny.

29. září | Albon po nehodě mění komponenty i podlahu a odstartuje z boxů.

29. září | Jezdci byli převezeni do nemocnice, ale měli by být ok.

29. září | Závod formule 2 přerušen červenými vlajkami. V prvním kole bourali Nikita Mazepin a Nobuharu Macušita. FOM místo nehody neukazuje v televizních záběrech.