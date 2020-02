Italové a koronavirus? Ferrari žádá ujištění od FIA

Požadavek o ujištění podal k FIA Mattia Binotto, který doufá, že jeho tým nebudou v Austrálii čekat žádná nepříjemná překvapení.

Binottovi obavy nejsou neopodstatněné. Italové, kteří pracují v paddocku formule 2, mají o tomto víkendu potíže s cestou do Bahrajnu na předsezónní testy jejich šampionátu.

„Někteří naši inženýři, kteří tam měli letět, raději zůstali doma, aby neriskovali o několik dní delší pobyt,“ řekl pro motorsport.com Mattia Binotto o italských inženýrech, kteří se rozhodli neletět na testy F2 do Bahrajnu.

„Myslím si, že před odletem do Austrálie budeme potřebovat ujištění. Nebude pro nás možné, abychom až na místě zjistili, jaká je vlastně situace,“ řekl Binotto před cestou týmu Ferrari do Melbourne.

„Pokud se budou provádět nějaká lékařská vyšetření, tak o nich budeme potřebovat vědět. Budeme potřebovat přesné informace. Budeme chtít znát následky případných problémů.“

„Pochopitelně musíme chránit naše zaměstnance. Máme vůči nim kolektivní i individuální zodpovědnost. Ještě před odletem musíme znát přesný obrázek, přesný scénář.“

Formule 1 by se teoreticky mohla potýkat s problémovou situací, ve které by třeba dva týmy nemohly odletět na první závod nové sezóny. Binotto jde ale ještě dál a poukazuje na to, že situace by mohla být ještě vážnější.

„Nemuselo by se to týkat pouze dvou týmů, ale hned čtyř, protože personálně podporujeme také týmy Haas a Alfa Romeo. Do složité situace by se navíc mohlo dostat i Pirelli,“ připomíná šéf stáje Ferrari.

Foto: Getty Images / Charles Coates