Itálie slaví! Ferrari vyhrálo podnik WEC v Imole, na pódiu i Schumacher

Na konci února v Kataru obsadilo Ferrari kompletní stupně vítězů, tentokrát se však v Imole odehrávala mnohem těsnější bitva o první, druhé a třetí místo. S vozem Ferrari 499P #51 v sobotu získal pole position Antonio Giovinazzi a právě „jednapadesátka“ v neděli jezdila v samotném závodě na čele během prvních tří hodin.

Do průběhu závodu však promluvily také dva výjezdy safety caru. Ten musel na trať po dvou incidentech v pasáži Rivazza. Poprvé po nehodě Astonu Martin týmu Heart of Racing, podruhé po incidentu, který skončil nárazem Ferrari 296 GT3 #21 do bariéry. Tam jeho pilota Simona Manna poslal legendární Ital Valentino Rossi ve službách BMW. Za Rossiho chybu si musela posádka vozu #46 odpykat penalizaci stop and go. Oba incidenty v Rivazze se týkaly vozů třídy LMGT3, nicméně měly svůj vliv i na čelo absolutního pořadí, kde bojovaly speciály z kategorie hypervozů.

Dvě neutralizace zabránily tomu, aby si piloti hypervozů na čele vzájemně vytvořili výraznější odstupy, díky čemuž v jednu chvíli bojovalo o první místo dokonce devět vozů a v čelní skupině měly své zastoupení značky Ferrari, BMW, Toyota, Porsche a Alpine.

V samotném závěru však bylo opět nejrychlejší Ferrari. Vůz #51 s Alessandrem Pierem Guidim za volantem zamířil do boxů pro poslední dotankování paliva až v závěrečné půlhodině. Díky tomu se jednalo jen o krátkou zastávku pro dotankování zhruba dvaceti procent kapacity nádrže. U Ferrari tak doplnili pouze takové množství benzinu, které bylo potřebné pro závěrečné minuty, a proto se díky ušetřenému času Pier Guidi vrátil na trať na první příčku s pohodlným náskokem před dotírajícím BMW.

Alessandro Pier Guidi tak po šesti hodinách k radosti více než pětašedesáti tisíc diváků projel pod šachovnicovou vlajkou na prvním místě. Vítězství v závodě na stupních vítězů slavili spolu s ním jeho parťáci z posádky Ferrari #51 Antonio Giovinazzi a James Calado. Pro posádku vozu #51 to je první triumf ve WEC od Le Mans 2023 a jezdecká sestava „jednapadesátky“ se navíc díky vítězství v Imole posunula do čela celkového pořadí mistrovství světa. Největší kredit za vítězství sklízí finišman Pier Guidi, který dokázal v poslední třetině závodu strávit dvě hodiny na jediné sadě měkkých pneumatik.

V Imole se raduje také BMW, které bylo za dobré tempo po celý víkend odměněno druhým pódiem ve WEC po loňském druhém místě z Fudži. Tentokrát to bylo pro bavorskou tovární stáj opět druhé místo, které získala posádka prototypu BMW M Hybrid V8 #20 ve složení René Rast, Robin Frijns, Shledon van der Linde. Druhé pódium ve WEC se současným hypervozem získal také Alpine a stejně jako loni u toho byl Mick Schumacher. Syn sedminásobného mistra světa F1 dovezl do cíle na třetím místě prototyp Alpine A424 #36 a na třetí nejvyšší stupínek v cíli vystoupil společně Julesem Gounonem a Fredericem Makowieckim, pro kterého je to první pódium s francouzskou stájí po jeho přestupu z Porsche na konci minulého roku.

Ve třídě LMGT3 v posledních dvou kolech šestihodinového závodu udržel první příčku Richard Lietz za volantem Porsche 911 GT3 R #92. Rakušanovou zásluhou tak oslavil vítězství v Imole tým Manthey. Vítěznou posádku kromě Lietze tvořili ještě Ryan Hardwick a Riccardo Pera. Lietz v cíli sklízel zasloužené ovace, protože v závěru odolal drtivému tlaku Kelvina van der Lindeho za volantem Rossiho BMW #46. Posádka italského „doktora“ se tak po startu z pole position musela spokojit s druhým místem, což lze ale vzhledem k penalizaci stop and go ve vyrovnaném závodě považovat za úspěch. S Valentinem Rossim a Jihoafričanem van der Lindem se v kokpitu BMW stáje WRT střídal ještě ománský pilot Ahmad al Harthy.

Sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC bude pokračovat dalším šestihodinovým závodem v belgickém Spa 10. května. Poté už bude na programu legendární čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans, kde se pojede o víkendu 14. a 15. června. Všechny závody letošní sezony jako obvykle vysílá živě Eurosport.