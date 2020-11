Istanbulská klouzačka je zábava, pochvaluje si Leclerc

Charles Leclerc (3./2.)

Ferrari se zejména v podání Leclerca v Turecku zatím ukazuje v dobrém světle, rychlejší byly jen vozy Red Bullu. Nakonec si podle svých slov pátek užil.

„Nejdřív na mě úroveň přilnavosti zrovna dobrý dojem neudělala a říkal jsem si, že nás čeká dost mizerný den. Ale po pár kolech jsem si to začal docela užívat. Mít tak nízkou přilnavost je vlastně skvělá zábava.

Musíme nicméně zjistit, proč je tu grip tak malý. Je pravda, že se v podobných trénincích moc nového nedozvíte. Po jezdecké stránce to ale byla vážně sranda a dobře se nám vedlo i výsledkově.

Nemyslím si, že se trať v průběhu víkendu bude nějak závratně měnit. Je dobré, že jsme dnes najeli slušnou porci kol, takže jsme si mohli navyknout na stávající podmínky. Snad z toho zítra dokážeme něco vytěžit,“ doufá Leclerc.

Sebastian Vettel (5./8.)

Také čtyřnásobný mistr světa Vettel si v trénincích nevedl špatně, byť si jízdu užíval o něco méně než kolega.

„Asfalt je úplně nový, takže je to hodně kluzké. Na konci dne to ale bylo lepší a snad to bude platit i pro zbytek víkendu.

Nejsem si úplně jistý, proč jsme tak vysoko. Roli možná hrálo chycení správného rytmu a fakt, že jsme byli hodně na trati. Nevím o žádném konkrétním důvodu.

Těžko říct, jak se nám bude dařit, až bude trať víc pogumovaná. V prvním tréninku jsme viděli velké rozdíly, možná se nám dařilo zahřívat pneumatiky lépe než některým soupeřům,“ přemýšlí Vettel.