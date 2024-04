Istanbul Park má nového provozovatele. Podmínkou je ale návrat formule 1

Vrátí se formule 1 do Turecka? Istanbul Park má nového nájemce. Ve smlouvě je však uvedeno, že se musí dohodnout s F1 na návratu do země.

Istanbul Park se nachází v Istanbulu, ale není to městský okruh. Najdeme ho v asijské části města asi 30 kilometrů od Bosporu. Formule 1 na něm závodila v letech 2005 až 2011. Poté se Istanbul Park vrátil do kalendáře trochu nečekaně v letech 2020 a 2021 jako jedna z náhradních destinací během pandemie Covidu-19.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan se nedávno sešel s prezidentem FIA, což rozvířilo spekulace o návratu F1 do země. Vlastně nejde ani o spekulace. Turecko se netají snahou dostat královnu motorsportu zpět do Istanbulu.

Včera bylo potvrzeno, že Istanbul Park má nového provozovatele. Smlouva s Intercity skončila a novým provozovatelem se stala společnost Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.

Nejde o žádné překvapení, protože firma byla jediným uchazečem. Ve skutečnosti jde o Cam Holding, která má poměrně velké portfolio aktivit – podniká v energetice, turistickém ruchu, logistice, vlastní univerzitu Istanbul Bilgi University nebo na východě Turecka provozuje nemocnici.

Ve smlouvě je podmínka, že nový nájemce musí dostat F1 zpět do Turecka. Na dohodu s F1 má podle tureckých médií jen jeden měsíc. V opačném případě smlouva skončí. Turecko věří, že by se F1 mohla do země vrátit už za dva roky.

Pokud se Can Holding s F1 dohodne, bude smlouva v hodnotě 117,8 milionu dolarů platit po dobu 30 let.