Isola si s Russellem vyjasnil jeho ostrou kritiku pneumatik. V Baku bylo prý vše v pořádku

George Russell se v Baku dostal na stupně vítězů poté, co bourali Pérez a Sainz. Na tiskové konferenci pak řešil pneumatiky.

„Je to stejný okruh, stejný jezdec, stejné auto – jen jsme přešli ze žlutě značených pneumatik na bílé. Upřímně řečeno, je to vlastně docela k vzteku, že se to takhle mění. Nejde jen o Mercedes, ale o každý tým a každého jezdce. V jednom tréninku jste rychlí, v dalším už ne. A mění se jen jedna věc.“

„Myslím, že ani lidé, kteří pneumatiky vyrábějí, jim nerozumějí.“

Mario Isola si s Russellem v Singapuru promluvil. „Mluvil jsem s Georgem a příjemně jsme si popovídali, protože samozřejmě chápu, že v zápalu pozávodních rozhovorů, kdy byl adrenalin stále velmi vysoký, něco řekl médiím,“ uvedl Isola, kterého cituje Autosport.

„Kromě toho jsme také provedli nějaké šetření, jak to obvykle děláme po každém závodě, abychom pochopili chování pneumatik.“

Všechno bylo v pořádku

„Je pravda, že Georgeovo tempo na střední pneumatice nebylo skvělé, zatímco na tvrdé byl mnohem rychlejší. Ale víme, že tempo je kombinací několika prvků. Nastavení vozu je opravdu důležité, vývoj trati je opravdu důležitý a způsob, jakým jezdec zachází s pneumatikami v prvních kolech, to je další velmi důležitý prvek, který byl v Baku dost patrný.“

„Když se podíváte na poslední stint na tvrdé směsi, měli jsme některé jezdce, kteří museli tlačit, jako například Leclerc, protože jel za vozem a zatěžoval tvrdou směs. V posledních několika kolech nebyl schopen udržet tempo Oscara, který vedl.“

„George prvních pár kol tvrdou směs šetřil, příliš netlačil a na konci byl mnohem, mnohem rychlejší. Na střední směsi tomu tak nebylo.“

„Upřímně řečeno, když se podívám na většinu vozů, nenašli jsme v chování směsi nic zvláštního. Provedli jsme srovnání úrovně degradace pneumatik McLarenu, Red Bullu a Ferrari, tedy špičkových týmů, a jsou na tom velmi podobně. Je to srovnatelné.“

„Potvrdil se delta čas na kolo, potvrdilo se chování směsí, jak střední, tak tvrdé. Nenašel jsem nic divného. Věřím, že obě směsi, které byly použity v Baku, fungovaly podle očekávání.“

Isola uvedl, že je normální, že výkony vozu na různých směsích nejsou identické a že i pocit jezdce bude zcela odlišný.

Podle něj tvrdá směs „snese“ více než střední a měkká. „Pokud pneumatiku (tvrdou) více namáháte, je určitě konzistentnější. To znamená, že pokud pneumatiku přehřejete, je tento efekt méně viditelný, protože směs má vyšší pracovní rozsah, takže můžete více tlačit.“

„Na střední nebo měkké pneumatice je tento efekt patrnější a v závislosti na okruhu může být tento delta efekt mnohem větší.“

„Je také pravda, že v šampionátu, kde máme minimálně čtyři týmy, které jsou si velmi, velmi blízko, se v závodě počítá každá tisícina sekundy a každý rozdíl je více vidět.“

„Důvodem, proč někdy dochází k tak rozdílným výkonům mezi jednou a druhou směsí, je tedy to, že pokud nastavíte vůz optimálně pro jednu směs, hrozí, že na druhé směsi nedosáhnete stejného výsledku. Pneumatiku více namáháte, více ji přehříváte, urychlujete její degradaci a vytváříte drolení.“