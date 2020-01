Inženýry Ferrari nepotěšila data o novém voze

Technická pravidla jsou letos nejstabilnější za posledních několik let. Týmy se tak soustředí především na odstranění slabých stránek svých loňských vozů a snaží se najít další desetiny sekundy. V případě Ferrari půjde o nalezení většího přítlaku a větší rychlosti v pomalých zatáčkách. Současně si ale v Maranellu budou chtít udržet solidní rychlost na rovinkách.

Ferrari představí svůj vůz za necelý měsíc. Podle aktuálního harmonogramu jako první z týmů.

Vůz Ferrari nedávno prošel nárazovými testy, ale fanoušky asi bude více zajímat letošní forma Scuderie.

Novinář Leo Turrini, který má dobré kontakty v Maranellu, přinesl trochu pesimistické novinky.

„Zdá se mi, že náznaky ze simulátoru a aerodynamického tunelu inženýry v Maranellu nijak zvlášť nenadchly. Ale mějte na paměti, že stále existuje čas,“ napsal Turrinu v odpovědích na dotazy čtenářů.

Turrini se vyjádřil také k budoucnosti Sebastiana Vettela. „Nejsem si jistý, že sezóna 2020 bude posledním rokem v rudém. Zejména poté, co Verstappen prodloužil se sodovkáři.“

Podle Turriniho Vettela příliš neovlivňuje to, co píše italský tisk, protože to nečte.

Italský novinář se vyjádřil také třeba k práci Tilkeho. Podle něj existuje minimálně jedna dobrá věc od něj a to je Austin.

Turrini má také obavy z budoucnosti Sauberu. Alfa Romeo ve F1 podle něj byla snem Marchionneho a nyní nad další spolupráci obou značek visí otazníky a to kvůli prodejům Giulie a Stelvia a také sloučení FCA a PSA.

V neposlední řadě Turrini ocenil práci Liberty Media a to konkrétně snahy udělat F1 modernější. Za Ecclestona podle něj F1 stagnovala a Američané mají spoustu nápadů – některé dobré, jiné méně dobré.

Foto: Getty Images / Francois Nel