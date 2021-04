Investovat do letošního vozu by bylo šílenství, říká Steiner

Některé týmy označily letošní vůz písmenem B, protože šasi zůstalo v podstatě stejné. Vývoj se odehrál zejména v oblasti aerodynamiky a také pohonných jednotek. Haas sice vůz pojmenoval VF-21, ale klidně by mohl jít také cestou přidání písmene B k názvu loňského monopostu. Dokonce k tomu má větší předpoklady než někteří soupeři.

Haas v Bahrajnu zpomalil nejvíce ze všech týmů. Nejméně zpomalily Ferrari a Alfa Romeo, které jezdí se stejnou pohonnou jednotkou.

„Jediným vývojem, který jsme udělali, bylo přizpůsobení se pravidlům pro letošní rok, takže nemůžete očekávat, že se vůz zlepší,“ řekl Steiner, kterého cituje web F1. „Se změnou pravidel se auto ve skutečnosti zhoršilo, protože jsme snížili přítlak.“

„Pokud jde o auto, byl jsem vždy velmi otevřený. Letos je takové, jaké je. Když jsme v listopadu loňského roku zahájili vývoj, věděli jsme, že ztrácíme. Proč bychom zbytečně plýtvali penězi?“

„Vůz byl v roce 2019 špatný. V roce 2020 se nezlepšil a najednou budeme investovat rok do vývoje auta, které odjede pouze 23 závodů? Podle mého názoru by to bylo úplné šílenství.“

„Každý ví, že musíme tyto výdaje omezit, ale vždy se snažíme z auta dostat to nejlepší. Neříkáte: ‚Nechci více.‘“

Podle Steinera přiveze Haas do Imoly pár dílů, které nestihl připravit pro Bahrajn.

„V určité fázi si položíte otázku: když do toho zainvestujeme, budeme šestí? Ne. Budeme sedmí? Ne. To nejlepší, na co jsme mohli cílit, bylo osmé místo. A opravdu stojí za to investovat svou budoucnost do následujících šesti měsíců a ztratit tak příštích pět let? Ne.“

„Ano, letos budeme vzadu, ale příští rok se snad budeme moci vrátit, nebo je to cílem, tam, kde jsme byli v roce 2018 (Haas skončil na pátém místě) a ne tam, kde jsme byli v roce 2019 nebo 2020.“