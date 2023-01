Investice Audi mohou Sauber dostat na vrchol, věří Bottas

Valtteri Bottas se domnívá, že se ze Sauberu může stát přední tým, pokud budou dobře využity prostředky, které do švýcarské stáje hodlá investovat Audi.

Německá automobilka Audi v roce 2026 vstoupí do formule 1, své síly přitom spojí s týmem Sauber, který nyní závodí v barvách Alfy Romeo.

Audi již ve své továrně v Neuburgu vyvíjí novou pohonnou jednotku na pravidlech, která začnou ve F1 v roce 2026 platit. Tým z Hinwilu naopak navrhne šasi vozu, které bude poháněno motorem Audi.

Bottas věří, že Sauber se ve spolupráci s Audi může posunout polem vpřed.

„Je tam veškerý potenciál. Připadá mi to jako docela mladý tým, je tam spousta lidí, kteří přemýšlí jinak, což je dobře. Vybavení továrny je skvělé, větrný tunel je skvělý...,“ pochvaluje si Bottas pro RACER.

„Když to srovnáte s Red Bullem nebo Mercedesem, určitě jde co do počtu lidí o menší tým, vím ale, že v tomto ohledu dojde k pokroku, tak mít pár dalších lidí a možná trochu více peněz udělá rozdíl,“ říká Fin.

„Například u výroby dílů byly dodací lhůty (v roce 2022) poměrně dlouhé. Oprava takových věcí může pro sezónu udělat velký rozdíl.“

Zatímco týmu Sauber může pomoci automobilka Audi, Bottas může využít své zkušenosti a znalosti z továrního Mercedesu.

„Samozřejmě jsem se snažil ze svých předchozích zkušeností vzít vše, ať už jde o technické nebo provozní záležitosti. Vždy, když jsem něco viděl, řekl jsem: 'Kluci na druhé straně paddocku uvažují takhle'. I mechanicky jsem v autě dokázal využít některá nastavení, která jsem měl v předchozích autech, ale ne v tom loňském. Samozřejmě využíváte veškerých zkušeností, které máte.“