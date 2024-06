Insider Carlos. Jednání Sainzovi ukázala, jak je F1 tvrdá a jak málo někdy můžete věřit tomu, co lidé říkají

Zatím stále není jasné, kde bude Carlos Sainz příští rok jezdit. Možností je několik. Jedna sedačka je volná u Sauberu, Williamsu a Alpine. Dvě volná místa jsou pak u Haasu. Volno je samozřejmě stále také u Mercedesu, ale Toto Wolff příchod Sainze odmítl.

Sainz jedná s větším počtem týmů, díky čemuž se toho podle svých slov o F1 hodně naučil.

„Především situace, ve které jsem se letos ocitl, mě naučila hodně o formuli 1 obecně,“ vysvětlil Sainz v Rakousku.

„Jednání s týmy mi to tak trochu ukázalo, jak je tento sport tvrdý a jak málo někdy můžete věřit tomu, co lidé říkají na začátku jednání, během rozhovorů a hlavně lidem. A také věřit jen velmi málo lidem v paddocku, protože je to opravdu velmi politický sport.“

„Hodně jsem se dozvěděl o tom, v jaké pozici jsou týmy, do kterých potenciálně přejdu příští rok. Samozřejmě jsem hodně pronikl do stavu, v jakém jsou, a do situace, která tam je. A ano, také jsem díky tomu asi lépe pochopil, jak na tom jednotlivé týmy formule 1 jsou a kde se nacházejí.“

Sainz uvedl, že se snaží „vyhnout pohledu na jednotlivé závodní výsledky každého týmu a soustředit se pouze na projekt a pocit, který získávám při rozhovorech s každým týmem a samozřejmě při pohledu na smlouvy. Souhlasím, že to není snadné, protože někdy se člověk, ten soutěživý duch, prostě snaží zjistit, kdo je rychlejší. Ale nemyslím si, že poslední závod každého týmu je reprezentativním bodem toho, kde budou v příštích několika letech.“