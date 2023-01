Iniciativa More than Equal na podporu žen v motorsportu spustila globální průzkum

Iniciativa More than Equal, za kterou stojí český byznysmen Petr Komárek a expilot F1 David Coulthard, zahájila svoji činnost vloni v létě. Nyní se snaží zjistit, jakým překážkám ženy v motorsportu čelí.

Počet iniciativ na podporu žen v motorsportu v posledních letech přibývá. Svůj program s tímto zaměřením má FIA, již delší dobu existuje ženský formulový seriál W Series a od letošní sezony se s pojede nový šampionát F1 Academy, který je určen dívkám od 16 let.

Vloni pak vznikla iniciativa More than Equal, jejíž ambicí je vyhledávání talentovaných závodnic a jejich následná podpora v tom, aby mohly uspět ve světě motorsportu. Kromě koučinku a fyzické přípravy chce More than Equal jezdkyním pomáhat i s hledáním sponzorů.

Za iniciativou stojí vicemistr světa F1 z roku 2001 David Coulthard a český byznysmen Petr Komárek.

Český podnikatel, který vyrůstal v komunistickém režimu, je součástí iniciativy i proto, že podle svých slov vidí podobnosti mezi svým životním příběhem a tím, čemu musí podle něj čelit současné mladé dívky, když usilují o kariéru závodní pilotky.

„Země byla uzavřená, nemohli jsme cestovat, soutěžit. Za posledních 25 let jsem se toho ale hodně naučil. Totéž může platit pro mladé jezdkyně. Pokud nedostanou ve věku 10 až 12 let, kdy můžeme identifikovat první talenty, šanci zjistit, zda jsou konkurenceschopné proti chlapcům, je to podobný příběh,“ řekl Komárek v rozhovoru pro Autosport.

Celosvětový průzkum

Aby měl projekt More than Equal na úvod z čeho vycházet, rozhodli se jeho zástupci uspořádat mezi příznivci motoristického sportu celosvětový průzkum.

Cílem průzkumu je podle webu More than Equal zjistit příčiny, které ženám brání v tom, aby se mohly naplno věnovat motoristickému sportu.

Průzkumu se můžete zúčastnit i vy na tomto odkazu.