IndyCar na Road America: Další triumf Dixona a pódium pro McLaren!

Do sobotního závodu na původně přírodním okruhu u jezera Elkhart Lake, jehož historie sahá až do padesátých let minulého století, odstartoval z pole position Josef Newgarden.

Pilot stáje Penske odolal počátečnímu tlaku ze strany Ryana Huntera-Reaye a uhájil své vedení. Na čele si následně začal budovat náskok, o který ale přišel během jedné ze zastávek v boxech. Newgardenovi uvnitř jeho formule zhasl motor Chevrolet a mechanikům jeho opětovné nastartování trvalo příliš dlouho na to, aby se Američan vrátil na trať na prvním místě.

Po nešťastném okamžiku se boj o čelo závodu přesunul ke dvojici Will Power (Penske), Scott Dixon (Ganassi). V duelu dvou závodníků z jižní polokoule měl nejdříve navrch Australan Power, díky skvělé práci mechaniků při pit stopu se ale na první místo nakonec dostal Novozélaďan Dixon.

Devěatřicetiletý závodník týmu Chipa Ganassiho po nepovedené kvalifikaci startoval z hlouby startovního pole, do soubojů na samotném čele závodu se dostal jen díky perfektně načasovanému undercutu.

„Byl jsem v šoku, když mi rádiem oznámili, že s Willem bojuji o první místo. V tu chvíli jsem si pomyslel, že musejí mít chybu v livetimingu,“ neskrýval překvapení Dixon.

Pětinásobný šampion IndyCar získanou první pozici uhájil až do posledního kola závodu a v sobotu se tak mohl po triumfech v Texasu a v Indianapolis radovat ze třetího vítězství v řadě.

Sestřih sobotního závodu na Road America

Will Power dojel v sobotu druhý a třetí místo získal španělský nováček z týmu Dala Coyna Alex Palou.

Premiérový triumf pro Rosenqvista

Pro nedělní druhý závod na Road America získal první pole position v IndyCar v kariéře jednadvacetiletý mexický pilot McLarenu Patricio O'Ward.

Rodák z Monterrey bojoval až do posledních kol o to, aby pole position přetavil v zisk prvního vítězství pro McLaren na americké formulové scéně v moderní éře, nakonec se ale musel spokojit s druhou příčkou.

Před O'Warda se po dlouhém boji totiž dokázal dostat bývalý švédský pilot formule E či Blancpain GT Felix Rosenqvist, který pro stáj Chipa Ganassiho získal druhé vítězství ve dvou dnech. Pro samotného Švéda to byl premiérový triumf v IndyCar.

Díky vítězství Scotta Dixona v prvních třech závodech sezony a po triumfu Rosenqvista v tom čtvrtém je Ganassiho stáj jediným týmem, který zatím v roce 2020 poznal chuť vítězství.

V neděli se dařilo i druhému Švédovi v IndyCar, kterým je bývalý pilot formule 1 Marcus Ericsson. Ten dovezl další vůz Ganassiho stáje do cíle na čtvrtém místě za třetím Alexanderem Rossim ze týmu Andretti Autosport.

Sestřih nedělního závodu na Road America