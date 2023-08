IndyCar: Kirkwood kraloval v Nashvillu, Palou navýšil vedení v seriálu

Už třináctý podnik letošní sezony IndyCar, to byla nedělní Big Machine Music City Grand Prix v ulicích Nashvillu. O vítězi dramatického závodu na městské trati se rozhodovalo až v samém závěru.

Po dalším restartu závodu už zbývalo jen šest kol do konce napínavé grand prix a fanoušci na tribunách se těšili na překotný sprint do cíle. Jenže došlo ještě k jednomu výraznému zdržení.

V jedné ze zatáček byl příliš široký Felix Rosenqvist se svým McLarenem. Švéd se zapíchl do bariéry z pneumatik a další dva piloti neměli šanci se mu vyhnout. Do Rosenqvista naboural Agustín Canapino s monopostem stáje Juncos Hollinger Racing. Doslova pod Argentince se vzápětí ještě zavrtal dánský nováček Benjamin Pedersen z týmu A. J. Foyt Enterprises. Tři do sebe zaklesnuté vozy si vynutily vyvěšení červených vlajek.

K finálnímu restartu pak došlo již jen čtyři kola před koncem a byl to Kyle Kirkwood, kdo musel hájit svoji první pozici. Američan s vozem týmu Andretti Autosport čelil velkému tlaku ze strany Scotta McLaughlina, nicméně složitou situaci ustál a v Nashvillu zvítězil. Kirkwood tak v Tennessee navázal na svůj letošní první triumf z Long Beach.

Druhý McLaughlin s monopostem stáje Penske ztratil na Kirkwooda jen sedm desetin sekundy, na třetím místě dovezl do cíle vůz týmu Chipa Ganassiho lídr šampionátu Alex Palou. Španělův úhlavní konkurent v boji o titul Josef Newgarden (Penske) dojel čtvrtý, což pro Paloua znamená aktuální navýšení náskoku na prvním místě tabulky na 84 bodů.

Sezona IndyCar bude pokračovat 12. srpna druhou letošní grand prix na road course variantě závodiště v Indianapolis. Poté se pojede ještě na World Wide Technology Raceway v Madisonu a na klasických okruzích v Portlandu a na Laguně Sece, kde letošní ročník šampionátu vyvrcholí 10. září.