IndyCar: Colton Herta zvítězil na Laguna Seca, druhý titul šampiona slaví Newgarden

Po zisku své třetí pole position v první kompletní sezóně v IndyCar odstartoval do závodu na 90 kol z prvního místa na roštu Colton Herta.

Mladý Američan z týmu Harding Steinbrenner Racing, který se hned zkraje sezóny stal v Austinu v osmnácti letech nejmladším vítězem závodu IndyCar v historii, zvládl bezchybně letmý start a téměř po celou dobu za svými zády držel Scotta Dixona, pětinásobného šampiona zámořského seriálu.

Až po poslední sérii zastávek v boxech se před druhého Dixon ze stáje Chipa Ganassiho dostal pilot týmu Penske Will Power, který v závěru závodu kroužil těsně za zadním křídlem monopostu Dallara Honda nyní již devatenáctiletého Herty.

K útoku na první místo se však Power nedostal, ještě před nájezdem do posledního kola závodu totiž chyboval na výjezdu z poslední zatáčky a ztratil kontakt s Hertovým vozem na čele.

Colton Herta tak ke třetí pole position na Laguna Seca přidal i druhé vítězství v sezóně 2019 a od pondělka již může myslet na rok 2020, který v IndyCar zahájí v barvách týmu Andretti Autosport.

This could be a race-winning pit stop from the @FollowHSRacing team 💪 @ColtonHerta leads with 20 laps to go 👀 #INDYCAR // #FirestoneGP pic.twitter.com/yPMlzUSiRq

Power dojel do cíle druhý před třetím Dixonem, čtvrtým Pagenaudem (Penske) a pátým Rosenqvistem (Ganassi), který se stal nejlepším nováčkem sezóny 2019. Švédský pilot se tak úspěšně adaptoval na americkou závodní scénu po svém konci ve formuli E.

Poslední závod sezóny 2019 pochopitelně poutal pozornost z hlediska boje o titul šampiona.

Jako lídr průběžného pořadí vstupoval do závodního víkendu v Kalifornii Josef Newgarden z týmu Penske, který v této sezóně dokázal zvítězit v St. Petersburgu, v Detroitu (závod 1), v Texasu a v Iowě.

Matematickou šanci na titul měli před závodem také jezdci na druhém až čtvrtém místě průběžného pořadí, tedy Alexander Rossi, Simon Pagenaud a loňský šampion Scott Dixon, jehož šance se pohybovaly pouze v mezích teorie.

A year of work, finally paying off. This is what it’s all about.



Just look at @josefnewgarden’s emotion. #FirestoneGP // #INDYCAR



pic.twitter.com/qPGeipZsML