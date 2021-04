IndyCar 2021 přehledně: Startovní rošt prvního závodu, startovní listina, kalendář

Úvodní kvalifikace vyšla nejlépe McLarenu, respektive Patriciu O'Wardovi, který vybojoval pole position. V první řadě bude stát s pilotem stáje Andretti Autosport Alexanderem Rossim.

Ve své premiérové kvalifikaci v IndyCar obsadil sedmé místo Romain Grosjean, který bude startovat hned za Marcusem Ericssonem. Švédský bývalý pilot F1 poprvé pronikl do Fast Six a zapojil se tak do boje o pole position.

Startovní rošt Honda Indy Grand Prix of Alabama

P Jezdec Tým 1 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 2 Alexander Rossi Andretti Autosport 3 Alex Palou Chip Ganassi Racing 4 Will Power Team Penske 5 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 6 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 7 Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 8 Josef Newgarden Team Penske 9 Colton Herta Andretti Autosport 10 Conor Daly Ed Carpenter Racing 11 Jack Harvey Meyer Shank Racing 12 Scott McLaughlin Team Penske 13 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 14 Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 15 Simon Pagenaud Team Penske 16 Sébastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises 17 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 18 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 19 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 20 Max Chilton Carlin 21 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 22 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 23 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises 24 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport

Níže se můžete seznámit s kompletní startovní listinou sezony 2021. Někteří jezdci startují pouze na oválech, jiní třeba jen v Indy 500 (ku příkladu Juan Pablo Montoya s McLarenem)

Startovní listina sezony IndyCar 2021

Tým Motor Startovní číslo Jezdec A. J. Foyt Enterprises Chevrolet 1 J. R. Hildebrand A. J. Foyt Enterprises Chevrolet 4 Dalton Kellett A. J. Foyt Enterprises Chevrolet 11 Charlie Kimball (pouze 5. a 6. závod) A. J. Foyt Enterprises Chevrolet 14 Sébastien Bourdais Andretti Autosport Honda 26 Colton Herta Andretti Autosport Honda 27 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 29 James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 98 Marco Andretti (pouze Indy 500) Arrow McLaren SP Chevrolet 5 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 86 Juan Pablo Montoya (pouze 5. a 6. závod) Carlin Chevrolet 59 Max Chilton (nepojede v Texasu a v Madisonu) Chip Ganassi Racing Honda 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 10 Álex Palou Chip Ganassi Racing Honda 48 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Honda 48 Tony Kanaan (na oválech místo Johnsona) Dale Coyne Racing Honda 51 Romain Grosjean Dale Coyne Racing Honda 51 Pietro Fittipaldi (na oválech místo Grosjeana) Dale Coyne Racing Honda 18 Ed Jones Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 Ed Carpenter (na oválech místo Dalyho) Ed Carpenter Racing Chevrolet 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 47 Conor Daly (s tímto číslem pouze Indy 500) Meyer Shank Racing Honda 06 Hélio Castroneves (jen vybrané závody) Meyer Shank Racing Honda 60 Jack Harvey Paretta Autosport Chevrolet 16 Simona de Silvestro (pouze Indy 500) Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 30 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 45 Santino Ferrucci (pouze Indy 500) Team Penske Chevrolet 2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 3 Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet 12 Will Power Team Penske Chevrolet 22 Simon Pagenaud

Definitivní podoba kalendáře po různých termínových změnách kvůli pandemii nemoci Covid-19 zahrnuje 17 závodů. Na jezdce opět čeká mix oválů, městských okruhů a klasických tratí.

Kalendář