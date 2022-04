Imola z pohledu jezdce formule 1. Podívejte se na unikátní záběry z kamery v helmě

Okruh v Imole byl otevřen v roce 1953. V roce 1980 se na něm jela Velká cena Itálie – poprvé a také naposledy. V letech 1981 až 2006 hostil Velkou cenu San Marina. Poté se Imola snažila do kalendáře opět vrátit, spekulovalo se o tom, že nahradí Monzu. Příliš velké šance ale okruh neměl. F1 už pár let expanduje do úplně jiných lokalit. Přišel však covid a Imola se vrátila jako jeden z náhradních okruhů. A už zůstala...a zůstane. Aktuální smlouva platí do roku 2025.

Okruh má 4909 metrů a 19 zatáčce. Na videu výše se na něj můžete podívat netradičně z pohledu jezdce – video vloni uveřejnila AlphaTauri. Za volant se posadil Júki Cunoda. Mladý Japonec vloni dojel 12. a měl problémy s limity tratě, za které dostal penalizaci. Snad si dá letos větší pozor.