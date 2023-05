Imola letos v náhradním termínu? Pravděpodobně nikoliv

Velká cena Emilia Romagna byla ve středu odpoledne zrušena kvůli povodním.

Pořadatelé, F1, FIA a další zúčastněné strany se rozhodly závod zrušit. Počasí se sice má umoudřit a okruh bude nejspíše v pořádku, ale jsou zde další aspekty. Záchranné složky se musí věnovat povodním. Fanoušci by se kvůli uzavřeným a poškozeným komunikacím dostávali hůře na okruh apod. A je zde i etický rozměr. Povodně si už vyžádaly několik obětí (nejméně osm).

Formule 1 ve svém prohlášení nezmínila, zda by mohl být závod letos uspořádán v náhradním termínu. Je to však spíše nepravděpodobné.

Prezident Automobile Club d'Italia (ACI) Angelo Sticchi Damiani prohlásil, že je „hluboce zarmoucen tím, co se v Emilii Romagni děje“.

„Zrušení závodu bylo tváří v tvář tak dramatické situaci nevyhnutelné. Vzhledem ke složitosti kalendáře si lze představit, že se ročník 2023 pojede v roce 2026. V tuto chvíli to však rozhodně není prioritou.“

Imola má smlouvu do roku 2025. Mohlo by tak dojít k prodloužení smlouvy o rok. Samozřejmostí to však není. Sportovní řád stanoví, že závod musí být zrušen nejméně tři měsíce předem, aby byl zařazen do dalšího ročníku. FIA však může uznat, že byl závod zrušen z důvodu vyšší moci.

ACI ve svém prohlášení uvedla, že se domnívá, že zrušení závodu splňuje tato kritéria. „Mimořádná situace způsobená špatným počasím, které opět zasáhlo region Emilia Romagna, vyžaduje, aby organizátoři zrušili závod z důvodu vyšší moci,“ uvedl ACI s tím, že jde o „rozhodnutí, které bylo přijato po vzájemné dohodě s úřady a F1“.

ACI také „vyjadřuje maximální solidaritu s těmi, kteří v těchto dramatických hodinách truchlí nad ztrátou svých blízkých nebo jsou nuceni opustit své domovy. Vyjadřuje také podporu a poděkování institucím státu, regionu Emilia Romagna, pořádkovým silám a civilní obraně, které v těchto těžkých dnech dělají vše pro pomoc obyvatelstvu a zajištění bezpečnosti v oblasti.“

„Nakonec patří poděkování více než třem tisícům lidí, kteří přijeli do Imoly, aby zorganizovali a umožnili konání velké ceny.