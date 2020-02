Imola jako náhrada za Čínu? Mission impossible, ale jsem snílek, říká její šéf

Objevily se spekulace, že by Čínu mohla nahradit Imola. V dubnu by tak královnu motorsportu nečekala měsíční přestávka.

Na italském okruhu se jela naposledy Velká cena San Marina v roce 2006. O deset let později měl okruh ambici nahradit Monzu v pořádání Velké ceny Itálie, ale v Monze nakonec prodloužili smlouvu.

Imola hlásí, že infrastruktura je více méně připravená, ale uspořádat závod během dvou měsíců by byl i tak nesnadný úkol.

„Je to mission impossible, ale proč ne?“ řekl prezident Imoly Uberto Selvatico Estense pro Motorsport.com. „Všechno je možné, pokud chce Liberty. Jsem snílek. Vždy jsem doufal, že tato příležitost přijde. Ale je to velmi obtížné, to je pravda.“

Jedním z hlavních problémů by byly peníze. Imola by nesehnala tak rychle prostředky na uhrazení poplatku, který běžně platí jiné okruhy. Liberty by musela rychle slevit z tradičních požadavků. Kromě toho by okruh zřejmě nedokázal včas prodat všechny vstupenky.

„Určitě nebude možné zaplatit stejný poplatek, jaký platí ostatní,“ pokračoval Selvatico Estense. „Podobně se to stalo v minulosti se sérií GP2, když nás promotér požádal o vyřešení problému. Nakonec jsme dosáhli dohody a bylo to možné.“

Kromě současné náhrady za Čínu se Imola nebrání ani návratu do kalendáře F1, i když to je asi podobně reálné, jako náhrada za Šanghaj. V případě potřeby by se mohl závod opět jet pod názvem Grand Prix San Marina.

„Máme možnost použít jméno San Marino. V minulosti jsem s nimi mluvil a oni souhlasili, takže si myslím, že by to neměl být problém.“

Foto: Getty Images / Paul Gilham