Imola bez San Marina a minulé netradiční názvy velkých cen

O Imole se v posledních letech velmi často spekulovalo jako o možné náhradě za Monzu. Letos v únoru se dostala opět do médií. Spekulovalo se o možnosti, že by mohla nahradi Velkou cenu Číny, ve které se právě na plno rozjela epidemie koronaviru. V té době ještě nikdo netušil, že Itálie dostane tak tvrdý koronavirový zásah a že oblast Emilia-Romagna bude patřit k těm nejpostiženějším. A už vůbec nikdo netušil, že sezóna formule 1 začne až v červenci s prakticky zcela novým kalendářem.

„Je to mission impossible, ale proč ne?“ řekl tehdy prezident Imoly Uberto Selvatico Estense pro Motorsport.com. „Všechno je možné, pokud chce Liberty. Jsem snílek. Vždy jsem doufal, že tato příležitost přijde. Ale je to velmi obtížné, to je pravda.“

A příležitost přišla, i když o mnoho měsíců později. V neděli 1. listopadu se zde pojede opět závod formule 1 a bude unikátní. Hned ze dvou důvodů. Půjde o třetí letošní závod v Itálii a bude zkrácený. Samozřejmě nikoliv samotný závod ale závodní víkend, který potrvá jen od soboty do neděle. Lze očekávat jeden trénink (patrně delší), kvalifikaci a v neděli závod.

Grand Prix San Marina

V Imole se vozy formule 1 poprvé objevily v roce 1980, kdy se zde jela Velká cena Itálie – poprvé a naposledy jinde než v Monze. Od roku 1981 do roku 2006 hostil okruh Velkou cenu San Marina. Jednalo se o druhý závod v Itálii, pro který se musel zvolit nějaký jiný název. Hledat inspiraci v názvech regionů tehdy nebylo úplně běžné, a tak se zvolil název malého státečku, který s okruhem nemá nic společného. San Marino se nachází asi 100 km od Imoly.

Emila-Romagna

Letos se Imola dostala do nouzového kalendáře F1. Závod se pojede za podpory regionu, ve kterém se okruh nachází. Emilia-Romagna má asi 4,5 milionu obyvatel a je to region sýrů, vín, letovisek ale také motorů. Pochází z něj značky jako Lamborghini, Ferrari, Maserati a Ducati.

V současné době se samozřejmě propagace a zviditelnění regionu hodí jako nikdy dříve.

„Vidět Ferrari a další auta závodící na okruhu Imola bude nesmírně emotivní,“ řekl prezident regionu Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

„Imola byla pro formuli 1 přirozeným místem a my jsme se rozhodli pojmenovat závod jako Grand Prix Emilia-Romagna. Je to pocta našemu regionu, zemi motorů par excellence.“

Méně obvyklé názvy velkých cen

Pojmenovat velkou cenu po něčem jiném než státu je sice historicky neobvyklé, ale nedochází k tomu poprvé. V roce 1957 jsme měli Velkou cenu Pescary, v 80. letech velké ceny Dallasu a Detroitu. Pokud se vydáte do Las Vegas, najdete v něm slavný hotel Caesars Palace. Jeho název se promítl do jména velké ceny v letech 1981 a 1982. Zmínit můžeme také Velkou cenu USA Západ na okruhu Long Beach.

V 90. letech jsme pak měli Velkou cenu Pacifiku. Zmínit můžeme také Velkou cenu Lucemburska v letech 1997 a 1998. Název je to sice poměrně normální, ale závod se jel na německém Nürburgringu. V neposlední řadě pak musíme zmínit také Velkou cenu Evropy, která se jela na různých okruzích...naposledy v roce 2019 v Baku.