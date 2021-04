Ilottovi se třásla hlava. První trénink si ale i tak užil

Callum Ilott, který vloni skončil druhý v šampionátu formule 2, letos pracuje pro Ferrari. Stal se ale také rezervním jezdcem Alfy Romeo. Za tým nastoupil do prvního tréninku, kde obsadil sedmnácté místo se ztrátou 4 desetin na Räikkönena.

Ilott je menší než Antonio Giovinazzi, což mu v tréninku způsobilo menší starosti na rovinkách, jak je vidět na jeho helmě na videu níže.

„Připomínalo mi to Churchillova buldoka,“ vtipkoval Ilott po tréninku. „Bylo docela těžké udržet rovnováhu. Moje poloha je asi trochu jiná než u Antonia.“

„Dělalo to opravdu jen při maximální rychlosti. Bylo to trochu nepříjemné, ale pro příště možná uděláme nějaké změny.“

Pro Ilotta to byl první trénink v rámci víkendů F1. Debutovat měl už vloni při Grand Prix Eifelu, ale první trénink byl zrušen kvůli mlze. Ilott zatím neví, zda letos nastoupí i do dalších prvních tréninků.

Na začátku tréninku měl problém s přilnavostí. „Na začátku nás to trochu zpomalilo, ale šel jsem na to postupně. Jakmile jsem se trochu dostal do tempa s pneumatikami a zvykl si na ně, tak jsem jízdu na tvrdých pneumatikách dokončil myslím o jednu desetinu za Kimim, což v tu chvíli nebylo špatné,“ řekl Ilott. Po přezutí na měkké byl Ilott zase překvapen, že dodávaly mnohem více přilnavosti, ale nakonec je s tréninkem spokojený.

„Zvládl jsem celý plán jízd, který jsme potřebovali a objevil jsem limity, která jsme měli jako tým a také já jako jezdec.“

„Pokud jde o mě, hodně jsem se toho naučil a myslím, že se toho hodně naučil i tým. Velké díky Alfě Romeo, že mi dala příležitost.“