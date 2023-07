Ideální předpisy podle Verstappena? Osmiválcové motory bez hybridních systémů a menší pneumatiky

Dvojnásobný šampion Max Verstappen sdílel svůj názor na téma ideálních technických předpisů.

Od roku 2026 budou ve formuli 1 platit nové předpisy, které se týkají pohonných jednotek. Na základě nových regulí budou vozy F1 více spoléhat na hybridní technologie, potažmo na elektronickou složku motoru.

Představitelé Red Bullu, včetně úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena, v kontextu toho uvedli, že mají obavy o budoucnost F1, jelikož nejsou přesvědčeni o pozitivním dopadu nových pravidel.

Krátce před zahájením programu GP Británie se proto novináři Verstappena zeptali, jaké technické předpisy by si pro oblast motorů v ideálním případě představoval.

„Určitě bych se zbavil hybridních systémů,“ uvedl hned na úvod pilot Red Bullu, kterého cituje Autosport.

„Kdykoliv si sednu za volant vozu s osmiválcovým motorem (předchozí generace, pozn. red.), vždycky mě překvapí, jak plynule funguje. Všechno jde tak hladce – řazení dolů i nahoru. Je to mnohem přirozenější než to, co máme k dispozici nyní,“ prohlásil Verstappen, který by rovněž preferoval lehčí monoposty – ty aktuální váží 798 kilogramů.

„Bezpečnostní standardy se samozřejmě musí neustále zlepšovat. Proto jsou auta stále těžší a těžší, aby bylo šasi pevnější a podobně. Nemůžeme se proto vrátit k 500 kilogramům, ale myslím, že jsou nynější vozy příliš těžké. Je třeba se na to podívat,“ je přesvědčen nizozemský pilot.

„Také si myslím, že současné pneumatiky jsou příliš velké. Není přes ně dobře vidět, pokud jde o trefení vrcholu zatáčky. Dal bych tedy přednost menším pneumatikám. Bylo to mnohem zábavnější,“ vysvětlil vítěz 42 velkých cen.