Iceman vypěnil v týmovém rádiu. Musíme se probudit a něco s tím udělat, říká o formě Alfy Romeo

Kimi Räikkönen v závěru Velké ceny Velké Británie svedl souboj s Pérezem, při kterém se roztočil. Jeho inženýr mu po skončení závodu řekl, že to byla škoda, protože to mohlo být 10. místo. Räikkönen podobná slova nepřijal zrovna s pochopením.

„Možná, nebo možná potřebujeme auto jednoduše zrychlit,“ odpověděl. „Není možné s nimi bojovat. Nejdříve jedno, pak druhé a snažit se bojovat s ostatními vozy. No tak... musíme se probudit a něco s tím udělat.“

Později Räikkönen přiznal, že to bylo náročné odpoledne, kdy se spíše bránil, než útočil.

„Tak trochu jsme očekávali, že to tady pro nás nebude snadný závod, a tak to také dopadlo,“ řekl pro Motorsport.com.

„Po startu jsme byli celkem v pohodě, ale čím déle jedeme, tím více se dívám do zrcátek než dopředu. Snažili jsme se bojovat, ale tady to nestačilo. Možná na nějaké jiné trati na tom budeme o něco lépe, ale co se dá dělat?“

Ohledně incidentu s Pérezem řekl: „Myslím, že v průběhu závodu jsme svedli několik soubojů a samozřejmě byli mnohem rychlejší. Ale podařilo se mi ho udržet za sebou docela dlouho. Na konci jsme byli pár zatáček vedle sebe a pak jsem byl na vnějšku zatáčky, v další na vnitřku a nevím, možná mě neviděl, ale nakonec jsem se roztočil a to je asi tak všechno.“

„Mnohem raději bych bojoval o pozici. Skončit jedenáctý nebo dvanáctý nám moc nepomůže.“