Iceman by vrátil kvalifikaci o dvacet let zpět

Kimi Räikkönen má smlouvu pro příští rok, takže u Alfy Romeo řešíme jen jméno jeho týmového kolegy. Giovinazzi má podporu Ferrari a zřejmě zůstane.

„Dokud budu cítit, že mohu jezdit, tak budu rád, že mohu pokračovat a vydržet co nejdéle i přes nesmysly, který nás obklopují,“ řekl Räikkönen v Rusku.

„Počet závodů v kalendáři není tak důležitý, ale všechno záleží na tom, kde jezdíme. Pokud jezdíme v Evropě, tak je mi to jedno. Pro všechny je to jednodušší.“

Jezdec Alfy Romeo je nejzkušenějším jezdcem ve startovním poli a brzy bude i třetím nejzkušenějším v historii. Zeptali se ho proto na současné diskuse okolo experimentů s kvalifikačními formáty.

Podle Rosse Brawna je samotná kvalifikace v pořádku. F1 chce ale udělat zajímavější závody. Příští rok hodlá vyzkoušet kvalifikační závody. Jezdcům vadí, že by do něj odstartovali v opačném pořadí, než v jakém jsou v šampionátu.

Räikkönenovi současný formát vyhovuje, ale když už by ho musel změnit, vrátil by se téměř o 20 let zpět. „Změnil bych to na to, jaké to bylo, když jsem začal,“ říká Iceman. „Měli jste myslím tři sady pneumatik a 12 kol a odjet jste je mohli, kdy jste chtěli.“

Foto: Getty Images / Clive Mason