I Verstappena postihl v kvalifikaci problém, s red bullem se ale dostal do první řady

Verstappenovi se v kvalifikaci na Hockenheimu podařilo rozdělit oba piloty Mercedesu, když se ztrátou 346 tisícin na Hamiltona obsadil druhé místo.

Žádný z tří nejrychlejších jezdců nedokázal ve druhém pokusu v Q3 svůj čas zlepšit. Verstappen si svůj pokus pokazil chybou v osmé zatáčce.

„Mohli jsme být blíže. Neřekl bych, že bychom mohli získat pole position, ale byl jsem trochu dlouhý a ztratil kontrolu nad zadní části vozů, stále je to ale dobrý výsledek,“ řekl Verstappen.

„Měl jsem pocit, že jsem od Q1 do Q3 ztrácel přilnavost. V Q3 jsem neměl přilnavost, jakou jsem měl v Q1. Samozřejmě se oteplovalo a vypadá to, že mi to škodilo.“

Verstappen naplno využil problémů Ferrari, jehož oba vozy v kvalifikaci postihly technické problémy. Drobné potíže se nevyhnuly ani Verstappenovu red bullu s pohonnou jednotkou Honda. Nizozemec ve druhé části kvalifikaci hlásil do vysílačky ztrátu výkonu.

Vítěz Velké ceny Rakouska se chtěl do Q3 kvalifikovat na střední směsi pneumatik, stejně jako jezdci Mercedesu, nakonec však musel přezout na nejměkčí směs.

„Zkusil jsem pro tu jízdu jiný mód, jakmile jsem ale projel startem, nějak se to odpojilo, a pak víte, že to kolo je zničené, tak jsem zpomalil. Zajel jsem do boxů jen na kontrolu a znovu jsem vyjel. Musel jsem samozřejmě použít jinou (měkkou) sadu, což je trochu smůla, protože jsem chtěl zkusit stejnou jako ostatní kluci, ale tak to je a musím s tím žít. Ve druhém pokusu v Q2 a v Q3 jsem už neměl problém.“

Gaslyho nejlepší kvalifikace

Čtvrtým místem dosáhl svého nejlepšího kvalifikačního výsledku ve formuli 1 druhý pilot Red Bullu Pierre Gasly.

„Byla to dobrá kvalifikace a dokázal jsem zajet slušná kola, jsem proto spokojen se čtvrtým místem. Mechanici měli náročnou noc a nikdy není pěkné je vidět pracovat naplno na opravě vozu. Je proto skvělé kvalifikovat se do druhé řady a tímto způsobem jim poděkovat,“ připomenul Gasly svou nehodu z pátečního tréninku.

„Stále jsou oblasti, kde se mohu zlepšit, ale věci zapadávají do sebe a jsem šťastný. Nyní se musíme soustředit na zítřejší závod, kde je mým cílem posunout se vpřed. Předpověď počasí je velmi nepředvídatelná, já jsem ale ze severu Francie, kde hodně prší, takže jsem na to zvyklý.“

Foto: Getty Images / Lars Baron