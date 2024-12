I tak to byl splněný sen, hodnotí Colapinto svůj záskok ve Willimsu, přestože mu nevyšel závěr

Když Williams po Velké ceně Nizozemska oznámil, že trápícího se Logana Sargeanta pro zbytek sezony, čítající devět závodních víkendů, nahradí Franco Colapinto, jednalo se o poměrně velké překvapení.

Argentinec však nabité šance skvěle využil a do F1 vstoupil velmi nadějně:

V Monze dojel dvanáctý, těsně za kolegou Alexem Albonem a to přesto, že startoval ze zadních pozic. V následném závodě v Baku se pak mohl těšit z prvních bodů za zisk osmého místa.

Colapinto si následně velmi solidně vedl i v Singapuru, Austinu a v Mexiku. V těchto závodech sice získal pouze jeden bod, ale několikrát dokázal zastínit i Albona a začalo se mluvit o tom, zda po 21letém jezdci nakonec pro sezonu 2025 nesáhne konkurence (spekulovalo se i o Red Bullu...), vzhledem k tomu, že bylo jeho angažmá ve Williamsu od začátku ohraničené koncem ročníku 2024...

Poslední čtyři víkendy sezony 2024 však Colapintovi nevyšly, a to především kvůli haváriím a kolizím. V São Paulu Argentinec boural v kvalifikaci i v závodě, v boji o postavení na startu tvrdě havaroval i v Las Vegas, a neúspěchem skončila jeho snaha i v Kataru a v Abú Zabí, kde v obou případech nedojel do cíle.

Přes negativní závěr však svoji první zkušenost v F1 hodnotí Colapinto pozitivně.

„Nebyl to konec sezony, jaký jsem si přál, ale to k formuli 1 patří,“ uvedl Colapinto, jehož slova cituje Autosport.

„Byl to můj splněný sen a úžasný zážitek. Mnohem víc by se mi samozřejmě líbilo, kdybychom skončili tak, jak jsme začali, ale taková už je F1. Od mládí jsem na tuto příležitost čekal a pracoval na ní. Byla to skvělá zkušenost, s týmem jsem prožil skvělé momenty,“ prohlásil dále jezdec, jehož závodní program pro sezonu 2025 zatím není znám.

„Od prvního startu v Monze jsem se toho musel hodně naučit a neustále se posouvat vpřed. Vím, že se ve formuli 1 jezdec hodnotí podle toho, jak se mu vedlo v posledním závodě, ale když se na to podívám z širšího pohledu, myslím, že jsem odvedl docela dobrou práci,“ řekl Colapinto ke svým letošním výkonům v F1.

„Snažil jsem se maximálně využít příležitost, kterou mi Williams dal. Prvních pět závodů bylo opravdu dobrých. Pak mě čekala výzva v Brazílii, kde jsem jel poprvé s vozem F1 v dešti... Byla to těžká zkušenost, ale myslím, že jako nováček jsem si těmito momenty musel projít. Ve Vegas to také bylo náročné...Udělal jsem tam chybu, když jsem se posledním kolem snažil dostat do poslední části kvalifikace. Některým chybám se dalo vyhnout, ale když se na to podívám s odstupem, tak to byl celkově zkrátka splněný sen,“ dodal Colapinto.