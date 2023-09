I tak bude mít dost práce, tvrdí Red Bull o Lawsonovi, který si v F1 v příštím roce nejspíš nezazávodí

I když šéf Red Bullu Christian Horner chválí Liama Lawsona za jeho výkony v barvách AlphaTauri, Novozélanďan se závodní sedačky v F1 pro příští rok nejspíše nedočká.

Poté, co se pilot AlphaTauri Daniel Ricciardo zranil během tréninku na GP Nizozemska, naskytla se Liamu Lawsonovi šance, ve kterou letos již nejspíš nečekal – připsat si první starty ve formuli 1.

Novozélanďan zatím dostal příležitost ve třech závodech, v nichž si vedl velmi slušně. V Zandvoortu ho nezaskočily nevyzpytatelné povětrnostní podmínky, v Monze sahal po bodech, zatímco v Singapuru si je již ujít nenechal a dojel na devátém místě.

Přesto vše nasvědčuje tomu, že závodní sedačku v F1 pro příští sezonu nezíská. Očekává se totiž, že Red Bull v případě svého juniorského týmu, jenž letos posledním rokem nese jméno AlpaTauri, bude i nadále sázet na Júkiho Cunodu a Daniela Ricciarda.

Jako málo pravděpodobná se jeví i varianta, že by Red Bull zapůjčil Lawsona do týmu Williams, který stále vyčkává s potvrzením druhého pilota.

„Patří do rodiny Red Bullu,“ řekl na adresu Lawsona Christian Horner, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že je k dispozici už jen jedno volné místo. Jednou jsme to tak udělali, když šel Carlos (Sainz, pozn. red.) na hostování do týmu Renault,“ připomněl šéf Red Bullu pět let starou situaci.

„Pokud nebude Liam v příštím roce účastníkem velkých cen, bude i tak dost vytížen,“ pokračoval Horner, který přitom výkony 21letého mladíka oceňuje.

„Řekl bych, že odvádí vynikající práci. Chopil se příležitosti v F1, což se jezdcům málokdy podaří,“ dodal zkušený týmový principál.