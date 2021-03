I přes „nejlepší“ testy zůstává Verstappen v očekáváních při zemi

Časem 1:28.960 o 93 tisícin porazil druhého nejrychlejšího muže nedělních jízd Júkiho Cunodu z AlphaTauri. Mistr světa z loňského roku Lewis Hamilton z Mercedesu ztratil na Verstappenu více než sekundu a skončil pátý.

Verstappen nechce o Red Bullu mluvit jako o favoritovi, ačkoliv sám Mercedes přiznal, že podle svých dat na tým z Milton Keynes ztrácí.

„Ano, rozhodně byly nejlepší (předsezónní testy v kariéře). Nic vám to ale nezaručuje. Až během prvního závodního víkendu zjistíme, jak na tom jsme.“

Testy podle Verstappena proběhly „velmi hladce“ a má „radost ze zlepšení v průběhu celého testu“, stále ale vidí prostor pro další progres.

„Vždy se díváme na to, co můžeme zlepšit. Jsou tu samozřejmě věci, na kterých chceme pracovat. Myslím ale, že to má každý tým.“

S testy je spokojen také hlavní závodní inženýr Red Bullu Guillaume Rocquelin.

„Celkově to byla pozitivní fáze testování. Tři dny nikdy nestačí. Nemyslím, že by někdo řekl, že je to dost, ale to, co jsme během tohoto času získali, bylo velmi užitečné. Máme skutečně dobrý základ, na kterém můžeme stavět a těšíme se, až se za dva týdny do Bahrajnu vrátíme.“