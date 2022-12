I když Verstappen dominoval, nebyla to podle šéfa McLarenu nudná sezóna

Ačkoliv o letošním titulu mistra světa formule 1 bylo vzhledem k dominanci Maxe Verstappena jasno dávno před koncem sezóny, bojovalo se o další pozice. Díky tomu nebyla letošní sezóna nudná, říká šéf McLarenu Zak Brown.

Nová technická pravidla s vozy postavenými na tzv. ground effectu měla za cíl přinést vyrovnanější závodění a menší rozdíly mezi týmy.

I když to na začátku sezóny vypadalo na souboj Ferrari a Red Bullu, rakouská stáj se dokázala odpoutat od svých soupeřů a druhé polovině sezóny dominovala.

Verstappen s předstihem čtyř závodů obhájil svůj loňský titul mistra světa a z 22 závodů vytěžil patnáct vítězství.

A ačkoliv letos se o titulu nerozhodovalo až v posledním závodě jako v minulé sezóně, podle Browna nová pravidla pomohla nabídnout zajímavé závody.

„Vypadá to, že závodění bylo lepší. Myslím, že všichni měli obavy, že vozy budou vypadat stejně. Rozhodně nevypadaly. Existuje řada různých konceptů,“ řekl Brown.

„Nové předpisy vždy potřebují doladit, ale myslím, že jsme to vystihli docela dobře. Závody byly letos velmi napínavé. I když Max dominoval, nemyslím si, že to byla nudná sezóna, i když podle výsledků na papíře byste si to řekli. Myslím, že všechny závody byly velmi vzrušující.“

Na druhou stranu ve 21 z 22 závodů se na stupních vítězů střídali jen jezdci Red Bullu, Ferrari a Mercedesu. Jedinou výjimkou byl Lando Norris, který McLarenu přivezl v Imole třetí místo.

Brown je proto hrdý, že se McLarenu podařilo dostat na stupně vítězů.

„Hodně jsme se učili. Spousta vzestupů a pádů. Nebyli jsme tak konkurenceschopní jako minulý rok, myslím ale, že jsme měli lepší závodní tým. Po provozní stránce to bylo lepší.

„Naše zastávky v boxech jsou lepší. Naše investice se pomalu blíží ke konci. Myslím, že jsme se toho hodně naučili, těším se na příští rok.“