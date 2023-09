I když uděláme všechno perfektně, Red Bullu bude silnější, myslí si po pátku v Suzuce Leclerc

Ferrari přijelo do Japonska jako vítěz předešlého závodu, ale asi ne favorit. Dokáží Leclerc a Sainz potrápit jezdce Red Bullu?

Charles Leclerc skončil ve druhém tréninku na druhé pozici. Na Verstappena ztratil něco přes 3 desetiny sekundy. Ferrari v Japonsku nasadilo upravenou podlahu.

„Je zřejmé, že se o tomto autě stále učíme. V posledních dvou až třech závodech jsme se toho hodně naučili a teď jde o to, abychom to všechno dali dohromady, což se nám podařilo v Singapuru, takže to musíme udělat i tady,“ řekl Leclerc.

„Vypadá to, že Red Bull je tento víkend extrémně rychlý, ale myslím, že nejsme příliš daleko.“

„Rozumíme našemu autu mnohem lépe než před Zandvoortem a to nám pomáhá být na dobré cestě, protože společně s McLarenem a Mercedesem jsme na tom podobně, takže kdykoli dostaneme auto do správného okna, můžeme být vpředu.“

„Dokázali jsme to v posledních několika závodech a je to cíl také pro zítřek. Ale opět platí, že i když tento víkend uděláme všechno perfektně, očekávám, že Red Bull bude bohužel silnější.“

„Tento víkend se zdá, že odstupy od našich nejbližších soupeřů jsou velmi těsné, takže jsme se vrátili tam, kde jsme byli v předchozích závodech, přičemž Red Bull je opět velmi silný,“ řekl Sainz.

„Pokud jde o mě, testovali jsme mnoho různých nastavení, abychom se pokusili najít nejlepší kompromis pro tuto trať. Máme spoustu dat, která musíme prozkoumat, a dnes večer se budeme muset rozhodnout, jaké nastavení zítra použijeme. Pokusíme se dostat vůz do správného výkonnostního okna. Čeká nás několik zajímavých dnů.“