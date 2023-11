I když si do rádia stěžujeme všichni, Russell to dělá opravdu hodně, tvrdí Sainz

Carlos Sainz promluvil o souboji, který během minulého víkendu v Mexiku, svedl s Georgem Russellem.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Uplynulá GP Mexika byla z pohledu Carlose Sainzem závodem, ve kterém se musel soustředit především na defenzivu.

Pilot Ferrari se sice kvalifikoval jako druhý v pořadí, ale již před nedělním závodem bylo zřejmé, že forma jeho rudého monopostu nejspíše nebude stačit k tomu, aby tuto pozici udržel.

V závodě se tento předpoklad potvrdil, nicméně Sainz nedal kůži zadarmo.

Na cestě za čtvrtým místem se Španěl utkal i Georgem Russellem. Jezdec Mercedesu přitom nebyl spokojen s tím, jak se Sainz brání, což dával najevo nespokojeným komentářem do týmového rádia.

Po dojezdu byl však Sainz přesvědčen o tom, že pravidla neporušil.

„Směr jsem měnil jen jednou a těsně před brzděním, což je přesně podle pravidel,“ uvedl Sainz, kterého cituje web Crash.net.

„Během brzdění nesmíte uhybat, ale krátce předtím ano, což jsem i dělal. Když jste tím vzadu, stěžujete si prostřednictvím vysílačky na toho, kdo je před vámi a doufáte, že dostane varování nebo pětisekundovou penalizaci,“ popsal pilot Ferrari běžnou praxi.

„Bylo to stejné jako vždycky, dělají to všichni. George to ale dělá často,“ dodal Sainz.