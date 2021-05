I když je v Monaku bránění snadné, bylo stresující vidět Péreze za sebou, říká Norris

Norris v sobotní kvalifikaci obsadil páté místo. Na roštu byl ale čtvrtý, když nejrychlejší Charles Leclerc nemohl kvůli technickému problému na svém voze startovat.

Ačkoliv v první polovině závodu stíhal Sainze, po přezutí na tvrdší sadu začal ztrácet. Na třetí místo se dostal díky problémům Valtteriho Bottase v boxech.

V závěru závodu Norrise stahoval na novějších pneumatikách čtvrtý Sergio Pérez z Red Bullu. Norris ale svou pozici ubránil a letos podruhé dojel třetí.

„Je to skvělý pocit. Nevíte, jak skvělé to je, dokud tu opravdu nestojíte, je to neuvěřitelné. Byl to dlouhý závod, obzvlášť s Pérezem v posledních kolech,“ řekl Norris.

„Vím, že v Monaku je bránění relativně snadné, ale stále je tam ten tlak a bylo trochu stresující ho vidět ve zpětných zrcátkách v každé zatáčce. Ve druhém stintu jsem se trochu trápil na tvrdší sadě pneumatik, ale po celý víkend jsme měli dobrou rychlost a vyplatilo se to.

„Bylo to spíše o hlídání si několika věcí jako paliva, pneumatik a podobných věcí. Takové občas závody jsou, ale vyplatilo se to, takže si nestěžuji.“

Ricciardo se na body nedostal

Po startu z dvanáctého místa dojel Daniel Ricciardo na stejné pozici také do cíle. Poprvé od svého přestupu do McLarenu tak v letošní sezóně nebodoval.

„Bohužel tohle byl víkend k zapomenutí. Na startu jsem se trochu potýkal se střední sadou, a to více méně rozhodlo o mém závodě,“ řekl Ricciardo.

„Druhý stint na tvrdé sadě byl solidní a časy na kolo se začaly zlepšovat, ale v tu chvíli jsem toho už příliš nemohl dělat vzhledem k tomu, jak obtížně se tu předjíždí.“