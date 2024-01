I já se musím přizpůsobit vozu, který dostanu, tvrdí Verstappen

Trojnásobný mistr světa Max Verstappen říká, že se i on musí adaptovat na vůz, který od Red Bullu dostane.

Max Verstappen si v posledních dvou sezonách zcela podmanil formuli 1. Z celkových 44 závodů jich vyhrál 34, tedy podstatně více než jeho týmový kolega Sergio Pérez, jenž se z triumfu v posledních 24 měsících radoval čtyřikrát.

I proto se v poslední době začínají ozývat hlasy, které hovoří o tom, že Red Bull staví vůz tak, aby vyhovoval především Verstappenovi, a to bez ohledu na preference Péreze a jeho předchůdců (Pierra Gaslyho a Alexandera Albona).

Samotný trojnásobný šampion s tímto názorem však nesouhlasí.

„Když se mě lidé ptají na můj jezdeck styl, odpovídám, že to nedokážu říct, jelikož je to o schopnosti přizpůsobit se určitým situacím nebo tomu, co se líbí autu,“ uvedl Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Co chci? Chci větší přilnavost. Je spousta věcí, které chcete, některé věci ale nejsou reálné, takže se prostě přizpůsobím autu, které dostanu,“ přiblížil Nizozemec, podle kterého se tým zkrátka snaží vyrobit co nejrychlejší monopost, a to i na úrok dokonalého vyvážení.

„V průběhu roku se tým snaží vylepšit vůz tak, aby byl rychlejší. Nejde o to řídit se určitou charakteristikou vyvážení nebo čímkoliv jiným,“ nechal se slyšet Verstappen.

„Jde jen o přítlak a přilnavost, kterou díky vylepšením získáváte. S chováním auta jsem celkem spokojený, ale pokud je auto trochu nedotáčivější, musím tomu přizpůsobit svou jízdu. Je to hodně nahoru a dolů, co se vyvážení týká,“ dodal pilot Red Bullu.