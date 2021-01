Hvězdy WRC musí mít "koule z oceli", říká Ocon po první jízdě v rallye

Za volantem Alpine A110S jako VIP doprovodného vozu absolvoval Francouz ve čtvrtek první dvě rychlostní zkoušky. Ocon připustil, že řídit sportovní vůz na kluzké silnici, a zároveň dostávat informace od navigátora je náročné.

„Byla to dobrá zábava, úžasné. Opravdu jsem si to na těchto cestách užil. První zkušenost v rallye, na začátek to nebylo nejjednodušší. Čím více jsem jel po těchto silnicích, tím jsem se cítil pohodlněji. Je tu spousta zrádných úseků, velmi se mění přilnavost, takže je to velmi odlišné od toho, na co jsem zvyklý,“ řekl Ocon.

„Musíte také poslouchat, co vám říká navigátor, což není snadné. Dostat to ve správný čas a když se soustředíte na průjezd zatáčkou, už dostáváte informaci o tom, co bude dál. Na konci jsem to už zvládal mnohem lépe, celkově to byla skvělá zábava. Vůz se ovládal opravdu dobře, takže to bylo vážně dobré.“

Ocon po vlastní zkušenosti s rallye také řekl, že soutěžní jezdce už vnímá jinak.

„Hrdinové! Co jiného mohu říct? Už dříve jsem sledoval onboard záběry. Zdá se to být rychlé, když sledujete (Sebastiena) Ogiera, vypadá to, že to má pod kontrolou. A vypadá to dobře,“ řekl Ocon.

„Když to ale jedete sami, zdá se ta silnice být mnohem užší a mnohem náročnější. Když to tedy jedete v reálu, není to stejné. A říkám vám, je to velmi náročné. Takže upřímně, smekám před nimi. Mají koule, koule z oceli.“