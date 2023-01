Hvězdy F1 by ve formuli E nedominovaly, myslí si Rowland

Přední jezdci formule 1 jako Max Verstappen nebo Lewis Hamilton by nedokázali stejným způsob dominovat i ve formuli E, myslí si pilot týmu Mahindra Racing v šampionátu elektrických formulí Oliver Rowland.

30letý Brit závodí ve formuli E od sezóny 2018-19, předtím v juniorské formuli 2 v roce 2017 závodil proti jezdcům jako Charles Leclerc, Nyck de Vries, Alex Albon nebo Nicholas Latifi.

Rowland byl také vývojovým jezdcem Renaultu a Williamsu ve F1. Poté se ale vydal jinou cestou než zmínění piloti, a to do šampionátu elektrických formulí. Kvalita jezdeckého pole je tam přitom podle něj srovnatelná, ne-li větší než u F1, a díky standardizované technice nemůže dominovat jeden jezdec nebo tým.

„Nemyslím si, že byste mohli posadit jakéhokoliv jezdce F1 do formule E, kde by snadno vyhrával. Myslím, že Max (Verstappen) je momentálně ve F1 špičkou, pokud jde o rychlost, talent a přirozené schopnosti. Snadno se to říká, když vyhrává,“ říká Rowland pro Total-Motorsport.com.

„I ostatní hodnotím vysoko, hlavně mladé jezdce jako Charles (Leclerc) nebo George (Russell), ale nepřišli by sem a nedominovali. Vím to, závodil jsem proti nim (v juniorských šampionátech) a znám jejich úroveň. Řekl bych, že průměr je tu lepší (než ve F1).“

Ve formuli E zakotvilo velké množství bývalých pilotů formule 1 a nyní patří ke špičce. Bývalý pilot McLarenu Stoffel Vandoorne se stal loňským šampionem.

Dalšími předními jezdci jsou třeba Jean-Éric Vergne, Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein nebo Sébastien Buemi.

Nyck de Vries se stal v sezóně 2020-21 mistrem světa formule E, díky svému výkonu v loňské Velké ceně Itálie, kde na poslední chvíli nahradil Albona a s Williamsem dojel na bodech, pro letošní sezónu ve formuli 1 získal místo u AlphaTauri.

Sám Rowland, šampion formule Renault 3.5 z roku 2015, ve formuli E zatím vyhrál jeden závod a v dalších pěti skončil na stupních vítězů.