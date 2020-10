Hülkenbergova sobota: V 11 na kávě, ve tři odpoledne ve formuli 1

Německý pilot tak letos už potřetí zastoupil u týmu Racing Point jednoho z jeho pilotů. Sergio Pérez se nemohl zúčastnit obou závodů na Silverstonu, když byl u něj potvrzen pozitivní test na koronavirus. V sobotu ráno před tréninkem na Nürburgringu nebylo dobře Lanci Strollovi a Racing Point se tak rozhodl znovu povolat Hülkenberga. Ten poprvé usedl do vozu během kvalifikace.

Rozdíl oproti jeho záskoku na Silverstonu byl ten, že se o tom, že o víkendu pojede závod, nedozvěděl den předem. V rozhovoru pro Sky Sports F1 33letý Hülkenberg řekl, že ještě v sobotu dopoledne si vychutnával s kamarádem ranní kávu v nedalekém Kolíně nad Rýnem, když dostal telefonát.

„Bylo to ještě šílenější a divočejší než posledně. Byl jsem v Kolíně (nad Rýnem), asi hodinu odtud (od okruhu). Dnes odpoledne jsem sem i tak měl přijet, protože zítra jsem měl dělat něco pro (německou televizi) RTL,“ řekl Hülkenberg.

„Dnes v jedenáct dopoledne jsem seděl se svým kamarádem na kávě, když jsem viděl, že mi volá Otmar (Szafnauer, šéf Racing Pointu). Řekl 'Hülkenbergu, rychle, potřebujeme tě tady'. Nasedl jsem do auta, přijel sem a zbytek už znáte.“

Hülkenberg zajel v kvalifikaci čtyři měřená kola, se ztrátou 1.702 sekundy byl však nejpomalejší ze všech jezdců. Od postupu do Q2 jej přitom dělilo půl sekundy.

„Vůz se choval celkem odlišně od Silverstonu. Je to úplně jiný okruh, také vůz se posunul vpřed. Je tu pár technických záležitostí, které jsou velmi odlišné, musel jsem se tomu trochu přizpůsobit a znovu se do toho dostat. Během čtyř kol to samozřejmě není jednoduché. Ale i když jsem poslední, jsem s těmi koly, co jsem zajel, spokojen,“ popsal průběh kvalifikace.

Hülkenberg přesto očekává náročný závod, protože stále hledá správný rytmus za volantem. „Zítřek bude i tak ale velmi obtížný, bude to výzva. Uděláme maximum. Samozřejmě mám zkušenosti, teď jsem odjel čtyři kola. Ta se ztratí, zítra tedy zkrátka budeme závodit a uvidíme, kam se dostaneme.“