Hülkenberga zlobil motor. Nefunguje ale ani samotné auto

Největším soupeřem Renaultu je momentálně McLaren, který je na čtvrté pozici v Poháru konstruktérů, což je s trochou nadsázky pomyslný titul pro týmy ze středu pole. V posledních pěti závodech získal McLaren 52 bodů a bodoval pokaždé. Renault bodoval jen dvakrát a získal 11 bodů.

V Maďarsku se Ricciardovi nepovedla kvalifikace. Tým toho využil a nasadil mu nové komponenty, což znamenalo start z posledního místa. Hülkenberg na tom byl lépe z hlediska startovní pozice (11.), ale na body to nedotáhl. Měl problém s pohonnou jednotkou, která se přepínala do pomalejšího „bezpečnostního režimu“. Hülkenberga to stálo 3 desetiny na kolo. Ale nejde jen o motor.

„Dnes bylo opět docela obtížné řídit auto,“ řekl Hülkenberg. „Bojoval jsem s přední nápravou, zadní nápravou a neměl jsem zkrátka rychlost. S těmito věcmi toho nemůžete moc očekávat.“

Tým letos zatím získal méně než polovinu bodů, které měl ve stejnou dobu vloni. Nemůžeme tak příliš mluvit o progresu. „Je to těžké,“ připustil Hülkenberg. „Je to evidentně dost pod našimi očekáváními a cíli.“

„Myslím, že si musíme položit několik vážných otázek a interně přezkoumat pár věcí. Bohužel zatím bylo více minim než maxim.“

„Musíme se zeptat sami sebe, jak to budeme v budoucnu dělat, abychom zajistili, že vylepšení skutečně přinesou určitý zisk a posunou nás kupředu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson