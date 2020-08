Hülkenberga do závodu nepustil zaseknutý šroub

Návrat Nica Hülkenberga do formule 1 začal pozitivním testem Sergia Péreze na koronavirus, který se tak stal prvním pilotem formule 1, kterého postihla nemoc COVID-19. Noc ze čtvrtka na pátek strávil Hülkenberg tvarováním sedačky, páteční ráno pak testem na koronavirus a jízdou v týmovém simulátoru. Start ve velké ceně mu byl umožněn na základě negativního testu na koronavirus 10 minut před startem prvního tréninku.

Německý pilot se musel rychle seznámit s vozem. V kvalifikaci obsadil třinácté místo. Když chtěl ale v neděli vyjet na startovní rošt, přišel problém.

„Je to šílené, že? Nějak to zapadá to všech těch šílených dnů, které jsem zažil. Je to ale samozřejmě smůla pro mě a pro tým,“ řekl Hülkenberg.

„Zkusili všechno, ale kvůli nějakému problému na pohonné jednotce jsme nemohli nastartovat vůz a vyjet, což je samozřejmě smůla.“

Pokud nebude moci Pérez nastoupit ani do dalšího závodu na Silverstonu příští víkend, zastoupí jej opět Hülkenberg.

„Pokud bude příští víkend, pak by dnešek byl velmi důležitý k získání více zkušeností, abych se toho více naučil o autě, hlavně v závodních podmínkách.“

Šéf týmu Otmar Szafnauer později přišel s možným důvodem, kvůli kterému nemohl Hülkenberg do závodu nastoupit.

„Zdá se, že se ve spojce zasekl zlomený šroub, který nedovolil spalovacímu motoru nastartovat,“ řekl šéf týmu Otmar Szafnauer.

„Tam, kde se šroub odlomil, se pak zasekl. A proto jsme nemohli nastartovat motor. Pro Nica by bylo velmi dobré odstartovat, bohužel nemohl.“

Racing Point tak do závodu nastoupil pouze s Lancem Strollem, který obsadil deváté místo.