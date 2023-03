Hülkenberga čeká program na simulátoru Ferrari

Pilot Haasu Nico Hülkenberg využije spolupráce mezi americkým týmem a Ferrari k tomu, aby během letošní sezony využíval simulátor italské stáje.

Úzká spolupráce mezi Ferrari a Haasem není žádným tajemstvím. Americký tým od stáje z italského Maranella odebírá nejen pohonné jednotky, ale i další dle pravidel povolené díly, jako je například převodovka či zavěšení.

Partnerství mezi týmy nyní využije i nová jezdecká akvizice Haasu Nico Hülkenberg, který se letos vrátil do F1 jako stálý jezdec po tříleté pauze.

Aby Němec co nejrychleji dohnal chybějící závodní praxi z posledních let, absolvuje letos v Maranellu program na simulátoru Ferrari.

„Simulátor budu využívat pravidelně, zhruba jednou za pár týdnů. Zatím máme plán zhruba do poloviny roku a pak se uvidí,“ citoval Hülkenberga britský Autosport.

„Jednou jsem tam byl v zimě a přišlo mi to docela užitečné. A když je to užitečné, proč to nevyužít,“ uvedl německý pilot, který letos po dvou odjetých velkých cenách stále čeká na první body.

Podle Hülkenberga přináší trénink na simulátoru spoustu výhod. Simulátor může jezdci například pomoci lépe pochopit možnosti nastavení vozu.

„Jde o směs všeho možného. Nikdy nejde pouze o jednu věc, protože máte vždy celý den. To je spousta času, který můžete využít. Simulátor nabízí nekonečné možnosti a můžete toho dělat, kolik chcete,“ dodal 35letý závodník.