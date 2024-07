Hülkenberg: Změny ve vedení Audi mě trochu šokovaly

Audi, které se chystá na vstup do F1 v roce 2026, poté co definitivně transformuje Sauber na svůj tovární tým, v tomto týdnu vydalo překvapivé oznámení. Informovalo v něm o tom, že její chystaný program v F1 opouští jeho dvě ústřední postavy: výkonný ředitel Andreas Seidl a Oliver Hoffmann, který byl od počátku důležitou součástí snahy Audi o vstup do F1.

Na jejich místo byl do role šéfa projektu naopak dosazen Mattia Binotto, který je bývalým týmovým šéfem Ferrari.

K situaci se nyní v padoku v belgickém Spa vyjádřil Nico Hülkenberg, který je prvním potvrzeným jezdcem Audi pro F1 (Němec se k týmu připojí již pro sezonu 2025, ale to stáj bude ještě závodit pod hlavičkou Sauberu).

„Samozřejmě to byl trochu šok, ale už je to zase v pořádku. Stále se těším, až se stanu součástí tohoto projektu, a na to, jak z něj uděláme s Audi úspěšný příběh,“ uvedl Hülkenberg, kterého cituje Autosport.

Hülkenberga se situace dotkla i z toho pohledu, že to byli právě Seidl a Hoffmann, kteří s ním vyjednávali o příchodu do Audi.

„Je to samozřejmě nečekaná změna. O rozhodnutí automobilky jsem byl informován v den oznámení, a to samotným Gernotem Dollnerem (generálním ředitelem Audi, pozn. red.). Jde o rozhodnutí koncernu s tím, že chtějí změnu posunout dopředu,“ prohlásil dále německý závodník.

„Pokud jde o Mattiu, znám ho samozřejmě z minulosti z padoku, ale nikdy jsem s ním nepracoval. To se za pár měsíců změní,“ dodal.