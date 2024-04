Hülkenberg získal v Číně pro Haas další bod. Odjel jsem bezchybný závod, tvrdí

Zatímco za celou sezonu 2023 dokázal tým Haas získat body během čtyř závodních víkendů, letos má v tomto ohledu americká stáj splněno již po páté velké ceně sezony.

V pořadí pátý letošní bod v Číně pro tým zařídil Nico Hülkenberg, jenž v Šanghaji obsadil desátou pozici.

„Z mé strany to byl tentokrát bezchybný a čistý závod. Myslím, že to byl dobře zvládnutý a kontrolovaný závod i ze strany týmu. Je to pozitivní a mám z toho velkou radost,“ nechal se slyšet po dojezdu německý závodník.

„Jeden z vozů první pětky měl problémy (Lance Stroll, pozn. red.) a právě díky tomu jsme získali bod, jinak se s nimi opravdu nedá závodit. Také to ukazuje, že musíme mít perfektní kvalifikaci v sobotu i závod v neděli, abychom mohli být na bodech. O moc víc jsme udělat nemohli. Jeden bod je v našem světě hodně,“ dodal Hülkenberg.

O poznání méně povednou v neděli Číně prožil jeho týmový kolega Kevin Magnussen, jenž se musel smířit až se šestnáctým místem.

„Abych byl upřímný, dnes to prostě nebyl náš den. Po včerejší špatné kvalifikaci jsme odstartovali ze 17. místa a dnes jsme na to doplatili. Někdy se můžete dostat dopředu, ale tentokrát se nám to nepodařilo,“ hodnotil v cíli smířeně Magnussen, kterému nepomohla ani srážka s Júkim Cunodou, ze které si odnesl nejen defekt pneumatik, ale také desetisekundovou penalizaci.